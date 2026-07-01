Master in finanza e controllo d’impresa: percorso pratico e stage garantito

Un master pratico per neolaureati che mira a trasformare competenze tecniche in opportunità lavorative concrete: moduli su analisi di bilancio, corporate finance, tesoreria, digital transformation e career service con stage assicurato.

Questo master nasce per chi desidera affermarsi nell’ambito della finanza aziendale e del controllo di gestione. Rivolto prevalentemente a neolaureati, il percorso combina insegnamenti teorici con attività pratiche: dalle esercitazioni su dati reali all’analisi di case study che riproducono le decisioni finanziarie di un’impresa. L’obiettivo è fornire strumenti immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, con un focus su competenze operative come analisi di bilanciopianificazione finanziaria e operazioni di corporate finance.

La didattica prevede lezioni in aula e in live streaming, laboratori e project work su brief aziendali. Il percorso si completa con uno stage garantito: una fase essenziale per applicare sul campo quanto appreso. A corredo sono inclusi moduli propedeutici su Excelmatematica finanziaria e macroeconomia pensati per livellare le conoscenze iniziali e preparare i partecipanti alle attività avanzate del master.

Struttura del master e moduli principali

Il programma è articolato in moduli che coprono l’intero spettro delle attività finanziarie aziendali. Il modulo di Financial Reporting & Analysis insegna a interpretare i bilanci e a costruire un’analisi finanziaria strutturata; il blocco su Corporate Finance e Corporate Banking affronta strumenti di valutazione degli investimenti e supporto alle decisioni strategiche. La sezione di Finanza straordinaria e Investment Banking approfondisce M&A e operazioni di crescita come leve strategiche per le imprese.

Accanto a questi, il modulo su Pianificazione e controllo d’impresa tratta metodologie per monitorare le performance economiche, mentre il laboratorio su gestione della tesoreria e risk management focalizza l’attenzione sulla copertura dei rischi finanziari e sull’ottimizzazione della liquidità. Infine, è previsto un modulo dedicato alla digital transformation e alla finanza sostenibile con riferimento a implicazioni per banche e imprese e a opportunità di innovazione.

Project work, company visit e occasione di networking

I project work si sviluppano a partire da brief forniti da aziende reali e prevedono periodiche sessioni di feedback con tutor aziendali e accademici. Le company visit permettono di osservare processi e strategie direttamente nelle sedi delle imprese, offrendo la possibilità di confrontarsi con manager e professionisti. Il format include inoltre talk con C-level, fruibili in presenza o in streaming, per favorire il dialogo e creare connessioni professionali utili per l’inserimento nel mercato.

La rete di aziende coinvolte è ampia: oltre a stage e project work, il master garantisce momenti strutturati di incontro tra studenti e top employer. I partecipanti possono così costruire relazioni professionali che spesso si traducono in opportunità di assunzione. Le attività di networking sono integrate con sessioni di personal branding e career coaching, pensate per migliorare la presentazione del profilo e la capacità di posizionamento sul mercato.

Servizi di carriera, ammissione e docenza

Il career service insegna un metodo pratico per trasformare obiettivi professionali in opportunità: dalla redazione del CV alla preparazione ai colloqui. Sono previste sessioni individuali di career coaching e workshop di Business English con certificazione, per rafforzare le competenze linguistiche in contesti professionali. Il processo di ammissione prevede candidatura online, colloquio motivazionale e valutazione del profilo da parte della commissione didattica; sono disponibili borse di studio parziali per merito.

La faculty è composta da professionisti e manager provenienti dal mondo della finanza e del corporate advisory. Tra i coordinatori scientifici figurano esperti con esperienza pluriennale in banche d’investimento, fondi di private equity e società di financial advisory, che portano in aula casi concreti e best practice. È possibile candidarsi anche per ruoli di responsabilità all’interno della classe, come il referente d’aula, per sviluppare capacità di leadership e networking.