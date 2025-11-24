Maurizio Sella, Illustre Figura del Settore Bancario Italiano, è Scomparso

La notizia della scomparsa di Maurizio Sella, avvenuta ieri sera all’età di 83 anni, ha colpito profondamente il mondo bancario e imprenditoriale italiano.

La sua morte è stata causata da una malattia che si è aggravata in modo repentino, lasciando un vuoto incolmabile nella Banca Sella e tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Sella è stato un faro di saggezza e dedizione nel panorama finanziario italiano, avendo dedicato quasi sei decenni alla sua azienda familiare. La sua carriera è stata caratterizzata dall’impegno e dalla passione, valori che ha ereditato fin dalla giovane età, cresciuto in un ambiente imprenditoriale che lo ha formato come leader.

Le origini e la carriera di Maurizio Sella

Nato a Biella nel 1942, Maurizio Sella ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino nel 1966. Quello stesso anno, si è unito alla Banca Sella, fondata nel 1886 da suo nonno Gaudenzio e dai suoi zii. La tradizione familiare lo ha portato a iniziare dal front office, dove ha potuto apprendere i valori fondamentali della banca, tra cui l’etica del lavoro e l’importanza della dedizione al cliente.

Un leader visionario

Dal 1974 al 2002, Sella ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della banca, periodo durante il quale ha guidato una significativa crescita e innovazione dell’istituto. Sotto la sua guida, Banca Sella ha ampliato la sua presenza a livello nazionale e ha investito in nuove tecnologie e servizi per i clienti, consolidando la sua posizione nel mercato.

Dal 2000 fino a poche settimane fa, Maurizio Sella ha ricoperto anche la carica di presidente di Banca Sella Holding, contribuendo a dare forma a una governance efficace e sostenibile per il futuro della banca. La sua visione ha portato alla creazione della holding di famiglia “Maurizio Sella Saa”, istituita nel 1989 per garantire una gestione ottimale delle attività familiari.

Riconoscimenti e impegno sociale

Il suo contributo all’economia italiana è stato riconosciuto con numerosi premi e onorificenze, tra cui il titolo di Cavaliere del Lavoro nel 1991 e il Cavaliere di Gran Croce nel 2018, conferito dal Presidente della Repubblica. Sella è stato anche presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e ha ricoperto ruoli significativi in diverse associazioni di categoria, tra cui l’Associazione Bancaria Italiana, di cui è stato presidente dal 1998 al 2006.

Un impatto duraturo nel settore bancario

Oltre ai suoi successi all’interno della banca, Sella ha avuto un ruolo di primo piano anche a livello europeo, presiedendo la Federazione Bancaria Europea e partecipando attivamente a iniziative per migliorare il settore bancario. La sua influenza si è estesa anche alla Corporate Governance, dove ha contribuito a stabilire standard elevati per le imprese italiane.

Nel corso degli anni, ha lavorato incessantemente per promuovere la cooperazione tra le banche di piccole e medie dimensioni in Europa e ha svolto un ruolo attivo nel Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti. La sua eredità vive non solo attraverso i successi della Banca Sella, ma anche nei valori che ha instillato in coloro che hanno lavorato con lui.

La scomparsa di Maurizio Sella rappresenta una grande perdita per il settore bancario italiano. La sua vita e la sua carriera sono un esempio di come il leadership e la dedizione al lavoro possano trasformare un’azienda e influenzare positivamente la comunità.