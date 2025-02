Maxi-truffa finanziaria a Genova: arrestato un trader esperto

La truffa orchestrata dal trader

Un trader di 59 anni, R.S.R., è stato arrestato a Genova con l’accusa di aver orchestrato una maxi-truffa finanziaria che ha coinvolto oltre 200 investitori. L’uomo si presentava come un esperto nel settore, promettendo rendimenti elevati attraverso piattaforme di trading online. Secondo le indagini, avrebbe raccolto illegalmente oltre 5,4 milioni di euro, gestendo i fondi in modo fraudolento e senza le necessarie autorizzazioni.

Il meccanismo della truffa

Tra il 2019 e il 2021, R.S.R. ha ricevuto oltre 3,2 milioni di euro per investimenti denominati “trading covid”, “trading spot” e “trust”, senza mai restituire il capitale agli investitori. L’accusa sostiene che l’indagato utilizzasse uno schema piramidale, rimborsando alcuni clienti con il denaro di nuovi investitori. Nonostante si fosse autodenunciato nel giugno 2021, ha continuato a operare indisturbato, raccogliendo ulteriori fondi e trasferendoli su conti esteri.

Le modalità di investimento e le conseguenze

R.S.R. gestiva gli investimenti tramite la piattaforma Interactive Broker, mantenendo il controllo diretto delle operazioni. In molti casi, i fondi non venivano nemmeno investiti, ma utilizzati per coprire le richieste di rimborso di altri investitori o per sostenere il proprio tenore di vita. La situazione è diventata critica quando molti investitori, spinti dalla paura e dalla speranza di guadagni rapidi, hanno versato ingenti somme, ignari del fatto che il loro denaro non sarebbe mai stato realmente investito.

Le indagini e le azioni legali

Le autorità stanno attualmente cercando di ricostruire l’intera rete di transazioni e identificare eventuali complici. Molti degli investitori truffati hanno già avviato azioni legali per tentare di recuperare almeno parte del denaro perduto. Tuttavia, le possibilità di restituzione appaiono scarse, considerando che gran parte dei fondi è stata dissipata in speculazioni fallimentari o trasferita su conti esteri difficilmente recuperabili. Il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere per R.S.R., ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione del reato.