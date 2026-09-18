Borse europee in calo, euro a 1,1463 e Treasury oltre il 5%: i mercati reagiscono a Fed e al conflitto mediorientale.

Le contrattazioni di ieri hanno segnato una giornata particolarmente negativa per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Dopo le recenti indicazioni fornite dalle banche centrali, gli investitori hanno reagito con prudenza, facendo precipitare i principali indici azionari. Parallelamente, le tensioni in corso nel Medio Oriente hanno aumentato le preoccupazioni su un possibile rincaro dell’energia, alimentando timori di un ritorno dell’inflazione e di una stretta monetaria più duratura.

In un contesto di crescente avversione al rischio, anche il mercato valutario ha mostrato segnali di debolezza: l’euro ha perso terreno rispetto al dollaro, attestandosi a 1,1463. Questo movimento riflette la ricerca di asset considerati più sicuri, con il dollaro che ha ripreso vigore, tipico delle fasi di incertezza globale.

Calo delle principali borse europee e riflessi a Wall Street

Il Frankfurt Stock Exchange ha chiuso con una perdita dell’1,6%, mentre il Parigi si è attestato in ribasso dell’1,49%. A Milano, il FTSE MIB ha registrato una flessione dell’0,14%, in linea con il trend continentale. Anche il Wall Street ha registrato decrementi: il Dow Jones ha perso lo 0,63% (52.092,57 punti), il Nasdaq lo 0,78% (25.981,57 punti) e l’S&P 500 lo 0,45% (7.585,68 punti). La correlazione tra i mercati americani ed europei è stata evidente, con le vendite diffuse che hanno seguito le ultime decisioni della Fed e le pressioni geopolitiche.

Energia, inflazione e tensioni geopolitiche

Il conflitto in Medio Oriente ha riacceso le preoccupazioni su un possibile rialzo dei prezzi dell’energia, un fattore chiave per l’inflazione. Gli operatori temono che l’aumento dei costi energetici possa spingere nuovamente al rialzo il costo della vita, costringendo le banche centrali a mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo. Tale scenario ha incrementato la pressione sui titoli di Stato quando gli investitori prevedono tassi più alti, i prezzi delle obbligazioni tendono a scendere e i loro rendimenti a salire.

Euro, petrolio e rendimenti Treasury al livello più alto dal 2007

Il prezzo del petrolio ha registrato un’impennata, con il WTI che ha raggiunto i 105,50 dollari al barile e il Brent a 108,50 dollari. Parallelamente, il rendimento dei Treasury a 10 anni ha superato la soglia psicologica del 5%, toccando il 5,04%, il livello più alto dal 2007. Questa crescita dei rendimenti si inserisce nel dibattito sulla prossima decisione della Federal Reserve, prevista per domani. Il presidente Kevin Warsh ha evidenziato i rischi inflazionistici, mentre Jens Bies di Helaba Invest ha sottolineato che, in assenza di segnali estremamente restrittivi, alcuni ulteriori aumenti dei tassi potrebbero non essere immediatamente quotati dal mercato, offrendo una lieve tregua ai Treasury.

Gli investitori continueranno a monitorare da vicino le prossime dichiarazioni della Fed e l’evoluzione del conflitto mediorientale, entrambi fattori determinanti per la direzione futura di azioni, obbligazioni e valute.