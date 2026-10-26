Borse in rialzo, SpaceX fa il botto e l'Italia presenta i nuovi BTP Valore con rendimenti imbattibili.

Le principali contrattazioni europee hanno chiuso la giornata in segno di guadagno, con il FTSE MIB di Milano che ha registrato un +1,17%. Parallelamente, Wall Street ha assistito a una netta ripresa grazie alla notizia di un forte incremento dei ricavi di SpaceX nel terzo trimestre, spingendo le azioni del colosso dei razzi verso nuovi massimi.

SpaceX registra ricavi record e Musk accenna a una fusione con Tesla

Il crescente fatturato di SpaceX nel Q3 ha sorpreso gli analisti, segnando un balzo rispetto al trimestre precedente. Elon Musk, durante una conferenza stampa, ha accennato a una possibile operazione di fusione con Tesla, suscitando ulteriori speculazioni sul futuro dei due gruppi. Gli investitori hanno reagito positivamente, spostando il sentiment di mercato verso un outlook più ottimista per il settore aerospaziale.

Spread francese e preoccupazioni per il debito sovrano europeo

Nel frattempo, la situazione del debito pubblico in Europa ha sollevato nuovi interrogativi. Lo spread francese rispetto al Bund tedesco ha superato i 150 punti base, toccando livelli non visti da quindici anni. Questo ampliamento riflette le crescenti preoccupazioni sul debito pubblico transalpino, con la Francia che registra un tasso di interesse decennale intorno al 4,8%, superiore a quello italiano.

Una classifica internazionale mostra che Italia, Giappone, Singapore e Grecia sono tra i paesi con la più alta esposizione al debito sovrano, mentre il Fondo monetario Internazionale ha sottolineato i rischi legati a prezzi dell’energia e inflazione persistente.

Doppia emissione di BTP Valore: dettagli e rendimenti

Il Tesoro ha chiuso il collocamento del BTP Valore con una raccolta di 16,6 miliardi di euro. La super cedola finale è stata fissata al 22,70%, mentre i tassi di coupon per le tranche tradizionali sono stati rivisti al rialzo: 3,75% per i primi due anni, 4,20% per gli anni tre e quattro, e 4,75% per il quinto anno.

Il collocamento, suddiviso in due finestre dal 19 al 23 ottobre, ha garantito Rendimenti minimi del 3,7% nel biennio iniziale, 4,1% nel secondo periodo e 4,7% al quinto anno, offrendo un’alternativa interessante per gli investitori che cercano rendimenti a cinque anni senza dover accettare scadenze troppo lunghe.

Riflessi globali: rendimenti dei Treasury USA e impatto sui mercati europei

Negli Stati Uniti, il rendimento del Treasury decennale ha superato il 5%, mentre il tasso a 30 anni ha toccato il 5,4%, valori non raggiunti dal 2002. Questa crescita è alimentata dal timore di un debito pubblico superiore a 40 trilioni di dollari e da preoccupazioni sulla sostenibilità dei tassi di interesse a lungo termine.

L’aumento dei rendimenti americani sta trascinando i prezzi dei titoli di Stato europei verso il ribasso, facendo scendere gli spread e creando opportunità per investitori attenti al reddito fisso. Le famiglie italiane, ad esempio, possono ora trovare BTP, Bund e obbligazioni corporate con prezzi sotto 100 e rendimenti compresi tra il 4% e il 5%.

Strategie di investimento in un contesto di tassi al rialzo

In questo scenario, gli operatori finanziari suggeriscono di diversificare tra BTP, Bund, T-Bond americani e obbligazioni di grandi tech. La combinazione di inflazione persistente, aumento dei tassi e indebitamenti pubblici rende necessario ribilanciare i portafogli, privilegiando titoli con cedole crescenti o super cedole che offrono una protezione contro ulteriori aumenti dei costi di finanziamento.

Il mercato si trova di fronte a tre grandi driver: l’entusiasmo per i risultati di SpaceX, le tensioni sul debito sovrano europeo e la rialzata dei rendimenti dei Treasury USA. Gli investitori che sapranno leggere questi segnali potranno sfruttare al meglio le opportunità offerte dai nuovi BTP Valore e dalle dinamiche globali dei tassi.