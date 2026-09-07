EUR/JPY cede lo 0,958% in una settimana di ribassi

EUR/JPY a 179,85, -0,958% settimanale. Analisi dei movimenti e confronto con altre coppie

EUR/JPY ha chiuso la settimana a 179,85, segnando un ribasso dello 0,958% rispetto a venerdì scorso. Il calo è parte di una tendenza negativa iniziata il 31 agosto, quando la coppia valeva 185,22. Il punto più basso della settimana è stato toccato il 3 settembre, a 181,21, prima di un breve rimbalzo a 181,59 il giorno successivo.

La discesa di EUR/JPY contrasta con la stabilità di EUR/USD, che oggi si attesta a 1,1622 senza variazioni. Anche EUR/GBP ha mostrato un leggero calo dello 0,005%, chiudendo a 0,85894. Questi movimenti suggeriscono una pressione specifica sulla coppia euro-yen, secondo i dati della Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

La serie di chiusure settimanali — 185,22, 185,63, 184,78, 181,21, 181,59, 179,85 — conferma una tendenza al ribasso, con il picco raggiunto il 1° settembre a 185,63. Il calo più netto è stato registrato tra il 3 e il 4 settembre, con un salto da 184,78 a 181,21.

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