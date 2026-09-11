Il saluto del sindaco Ianeselli al generale Putzu in partenza per Roma

Un quadro con l'Aquila di San Venceslao come simbolo di gratitudine per la collaborazione tra il Comune di Trento e la Guardia di finanza

In un incontro carico di significato, il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha ricevuto il generale di divisione Gavino Putzu, comandante regionale della Guardia di Finanza. Questo incontro, avvenuto nel suggestivo Palazzo Geremia ha segnato un momento di riconoscenza reciproca tra le istituzioni cittadine e l’ufficiale in procinto di lasciare l’incarico.

Il generale Putzu, che ha assunto il comando nell’ con il grado di Generale di Brigata ha guidato la regione con competenza e dedizione. Il sindaco Ianeselli ha voluto omaggiare il suo impegno con un quadro raffigurante l’Aquila di San Venceslao simbolo storico e culturale della città di Trento.

Un simbolo di collaborazione e riconoscenza

Il quadro offerto dal sindaco Ianeselli non è solo un oggetto artistico, ma un segno tangibile di gratitudine per la collaborazione fattiva tra il Comune di Trento e la Guardia di finanza durante il mandato del generale Putzu. Questo gesto sottolinea l’importanza del lavoro congiunto tra le istituzioni per il bene della comunità.

L’Aquila di San Venceslao, oltre a essere un simbolo cittadino, rappresenta valori di protezione e vigilanza perfettamente in linea con la missione della Guardia di finanza. Il generale Putzu, nel ricevere questo omaggio, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto e il suo apprezzamento per la collaborazione ricevuta.

Il trasferimento a Roma e le prospettive future

Nei prossimi giorni, il generale Putzu lascerà Trento per trasferirsi a Roma, dove continuerà la sua carriera nel corpo della Guardia di finanza. Questo trasferimento rappresenta una nuova sfida per l’ufficiale, che ha lasciato un segno significativo durante il suo mandato regionale.

Il sindaco Ianeselli ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del ruolo della Guardia di finanza nella città di Trento. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per garantire sicurezza e benessere ai cittadini, e il generale Putzu ha contribuito in modo determinante a rafforzare questa sinergia.

L’incontro tra il sindaco Ianeselli e il generale Putzu è stato un momento di riflessione sugli obiettivi raggiunti e sulle prospettive future. Entrambe le parti hanno espresso la loro determinazione a continuare a lavorare insieme per il progresso della città, nonostante il trasferimento del generale a Roma.