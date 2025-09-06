Mfe e Prosieben: sinergie e crescita in Borsa

Mfe ha registrato una crescita significativa in Borsa, con un aumento del 2,6% dopo il trionfo dell’Opa su Prosieben.

In una sola settimana, i titoli Mfe A e B hanno visto un incremento di oltre il 7%, mentre dall’inizio dell’anno la crescita raggiunge il 22%. La società, che è passata sotto il controllo della famiglia Berlusconi, detiene ora il 75,61% di Prosieben. Si prevede che l’integrazione delle due realtà porterà sinergie comprese tra i 200 e i 300 milioni di euro nei prossimi quattro anni, a fronte di costi stimati di circa 145 milioni.

Analisi della performance azionaria

Secondo gli analisti di Equita, che hanno aggiornato il loro rating su Mfe a “Buy”, il titolo Mfe A è preferito rispetto a quello B a causa della maggiore liquidità e di uno sconto del 28% rispetto alle azioni B. Attualmente, i titoli Mfe A sono scambiati a 3,5 euro, mentre il target price è fissato a 6,2 euro, evidenziando un notevole potenziale di crescita. “Lo sconto non ci sembra giustificato dai maggiori diritti di voto delle azioni B, visto il saldo controllo dell’azienda”, affermano gli analisti.

Inoltre, nonostante Mfe abbia superato la soglia del 75% che le consentirebbe di procedere a una fusione, si stima che l’azienda preferirà concentrarsi sull’integrazione operativa e sulla realizzazione delle sinergie nel breve termine. Questo approccio strategico potrebbe rivelarsi vantaggioso nel lungo periodo, specialmente in un contesto di mercato in evoluzione.

Prospettive per Prosieben

Anche le prospettive per Prosieben sembrano promettenti. Gli analisti ritengono che il calo dell’advertising, previsto attorno al -10% nel periodo 2019-2024, non sia una tendenza strutturale. Potrebbe invece beneficiare della stabilizzazione dell’audience e del previsto rimbalzo dell’economia tedesca. Mfe ha già avviato un modello cross-mediale in Italia, e si prevede che questo possa essere implementato anche per Prosieben.

Le sinergie per Prosieben sono stimate a circa 290 milioni di euro, derivanti dalla vendita integrata di pubblicità e dall’integrazione delle piattaforme tecnologiche. Inoltre, si prevedono efficienze sui costi per servizi e contenuti. Entrambe le aziende, Mfe e Prosieben, stanno valutando la possibilità di vendere alcune attività, inclusa la quota rimanente in Ei Towers per Mfe e le società Flaconi e Dating per Prosieben, non appena le condizioni politiche lo permetteranno.

Considerazioni finali

Il panorama per Mfe e Prosieben è caratterizzato da opportunità significative. La strategia di integrazione e ottimizzazione potrebbe generare risultati positivi per entrambe le società, permettendo loro di affrontare le sfide del mercato con un approccio rinnovato. Gli analisti continueranno a monitorare da vicino l’andamento delle azioni e le dinamiche di mercato per fornire aggiornamenti tempestivi agli investitori.