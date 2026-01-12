Michele Pio Quitadamo: Nuovo Leader della Sicurezza in FS Energy

La creazione di FS Energy, nuova filiale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rappresenta un passo significativo verso un approvvigionamento energetico più sostenibile e innovativo.

In questo contesto, la nomina di Michele Pio Quitadamo come responsabile della sicurezza si configura come una scelta strategica, finalizzata a garantire la protezione delle operazioni e delle infrastrutture.

Un professionista di grande esperienza

Michele Pio Quitadamo vanta un’importante esperienza nel campo della sicurezza. Dopo aver trascorso anni nell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende di rilevanza nazionale. In particolare, la sua carriera include posizioni di vertice in Enel e Terna, dove ha gestito la tutela aziendale fino a dicembre. Questa esperienza gli permette di affrontare le sfide legate alla sicurezza in un settore in continua evoluzione.

Il ruolo di FS Energy

FS Energy è stata fondata con l’obiettivo di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile e in linea con le esigenze moderne. La sicurezza, in questo contesto, riveste un ruolo fondamentale per garantire non solo l’efficienza operativa, ma anche la protezione dei dati e delle infrastrutture. Quitadamo, in qualità di responsabile, avrà il compito di implementare politiche di sicurezza adeguate e di coordinare le attività necessarie per prevenire rischi e minacce.

Innovazione e digitalizzazione nel Gruppo FS

In concomitanza con la nomina di Quitadamo, emerge un elemento fondamentale: la trasformazione digitale del Gruppo FS. Questo processo è realizzato attraverso una collaborazione strategica con FSTechnology e Sap Italia. L’obiettivo principale consiste nella modernizzazione dei processi operativi, facilitata dall’adozione di tecnologie avanzate. In un arco di tempo di soli otto mesi, oltre 30 sistemi produttivi core sono stati migrati al cloud, apportando effetti positivi su circa 15.000 utenti e oltre 50.000 dipendenti.

L’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

Uno dei principali risultati di questa collaborazione è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella gestione delle stazioni e nella manutenzione delle infrastrutture. Questo approccio innovativo non solo migliora l’efficienza, ma contribuisce anche a garantire un ambiente di lavoro più sicuro per i dipendenti. La digitalizzazione offre l’opportunità di ottimizzare i processi di sicurezza e di gestione, rendendo le operazioni del Gruppo FS più agili e resilienti.

Il potenziale dell’idroelettrico in Lombardia

Un aspetto rilevante nella strategia energetica italiana è rappresentato dall’energia idroelettrica, che svolge un ruolo cruciale nel soddisfare la crescente domanda di elettricità. La provincia di Brescia, in particolare, si colloca al secondo posto in Lombardia per produzione netta di energia idroelettrica, con oltre 3.199 gigaWattora generati. Questa quantità è sufficiente per alimentare un milione di famiglie per un anno.

Le sfide normative e opportunità di investimento

La gestione degli impianti idroelettrici in Italia presenta alcune criticità, come la durata limitata delle concessioni, fissata a massimo 40 anni. Questa situazione, se confrontata con altri paesi europei, può ostacolare gli investimenti necessari per la modernizzazione e l’efficienza degli impianti. I dati mostrano un trend chiaro: l’estensione delle concessioni potrebbe sbloccare investimenti significativi, aumentando la produzione di energia e creando nuovi posti di lavoro.

Il Gruppo FS, attraverso la nomina di Michele Pio Quitadamo e la trasformazione digitale in corso, dimostra un impegno costante verso la sostenibilità e la sicurezza, affrontando le sfide del settore energetico con professionalità e innovazione.