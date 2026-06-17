Milano chiude a 52.595 punti: banche trascinano il listino, Stellantis in calo

La seduta del 17 giugno 2026 chiude con il Ftse Mib a 52.595 punti (+0,31%), banche protagoniste e Stellantis in ribasso; mercati europei hanno registrato movimenti contenuti in attesa della decisione della Fed guidata da Kevin Warsh.

La sessione di Borsa del 17 giugno 2026 si è conclusa con il Ftse Mib a quota 52.595 puntisegnando un progresso dello 0,31%. La giornata è trascorsa in un clima di prudenza, con gli operatori che hanno mantenuto posizioni in vista della riunione del FOMC e della prima decisione sotto il mandato del nuovo presidente, Kevin Warsh.

Il controvalore degli scambi si è attestato a 4,76 miliardi di euromentre alcuni indicatori di mercato hanno mostrato oscillazioni rilevanti: il Bitcoin è tornato oltre i 65.000 dollarilo spread Btp-Bund è rimasto sotto i 70 punti e il rendimento del BTP decennale si è consolidato sotto il 3,65%. L’euro ha oscillato intorno a 1,16 dollari.

Movimenti dei titoli principali e sector mover

Tra i grandi nomi, il titolo più sottopressione è stato Stellantische ha registrato una perdita del 3,25% chiudendo a 5,777 euro. Il calo riflette un contesto più ampio di revisione delle prospettive del settore auto in Europa e pressioni provenienti dalle indicazioni riviste dai concorrenti internazionali.

Performance del comparto bancario

Il settore bancario ha svolto il ruolo di traino del listino: UniCredit ha chiuso a 79,57 euro con un progresso del 2,43%, mentre BancoBPM è salito del 2,92% a 15,52 euro. Di rilievo tra i titoli del Mid Cap è stata la giornata brillante di BFF Bankche ha guadagnato il 7,11% chiudendo a 3,252 euro. L’attenzione degli investitori sul risiko bancario e sulle possibili manovre sul mercato italiano ha dato slancio alle azioni del comparto.

Materie prime, tassi e asset rifugio

Il prezzo del greggio a New York si è posizionato intorno ai 77 dollari al barile. Gli sviluppi geopolitici e la recente intesa provvisoria tra Stati Uniti e Iran hanno contribuito a ridurre, secondo gli analisti, i rischi al rialzo per l’energia; in questo contesto è citata l’ipotesi che il Brent possa stabilizzarsi su livelli inferiori rispetto alle previsioni precedenti. Il mercato ha reagito anche sui metalli preziosi: l’oro ha sfiorato i 4.380 dollari e l’argento ha superato i 70,5 dollari.

Indicatori obbligazionari e cambio

Lo spread Btp-Bund è rimasto sotto quota 70 punti e il rendimento del decennale italiano ha consolidato livelli inferiori al 3,65%offrendo un quadro di relativa stabilità sul fronte dei titoli di Stato. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro si è mantenuto intorno a 1,16.

Titoli in evidenza oltre Stellantis e banche

Nel comparto energetico ENI ha registrato una flessione dello 0,82% a 21,83 euro, mentre Saipem ha mostrato un rialzo significativo del 2,92% chiudendo a 4,73 euro, beneficiando della maggiore propensione al rischio sui titoli petroliferi. Tra i peggiori del listino si sono distinti DiaSorin (-2,83% a 64,56 euro), influenzata da revisioni di target price da parte di analisti, Inwit (-3,12% a 6,43 euro) e Avio (-2,78% a 34,57 euro).

La seduta europea ha mostrato movimenti contenuti anche negli altri principali mercati: Francoforte e Londra hanno negoziato senza slancio mentre Parigi ha segnato una lieve flessione. L’attesa per le indicazioni future della Fedora guidata da Kevin Warshe i segnali provenienti dal mercato dell’energia sono rimasti al centro dell’attenzione degli investitori.

Questa panoramica riflette l’andamento della seduta del 17 giugno 2026caratterizzata da una moderata spinta positiva a Milano sostenuta dalle banche, da oscillazioni nelle materie prime e da alcuni titoli industriali e tecnologici sotto pressione.