Dalla rinuncia alla borsa al template LaTeX per la tesi: la pagina dell'ateneo raccoglie i modelli che i dottorandi di Roma Tre usano durante il percorso.

L’ateneo di Roma Tre ha raccolto in una pagina dedicata la modulistica generale dei dottorati, con i moduli che i dottorandi utilizzano durante il percorso di ricerca. La pagina è firmata da Francesco Scacchi ed è datata 18 Novembre 2026. Accanto ai modelli comuni a tutti i corsi, sono elencati i moduli specifici del Dottorato in Economia e i documenti di riferimento per la discussione della tesi.

Moduli comuni a tutti i dottorati

Il primo gruppo comprende sei modelli. Sono il modulo per l’ammissione all’esame finale, indicato come allegato 11 della scuola di dottorato, il modulo per la rinuncia al posto e quello per la rinuncia alla borsa. Figurano poi la dichiarazione di conformità della tesi, il modulo per il cambio di residenza e dei dati bancari e il modulo unico per l’iscrizione all’anno successivo. Il gruppo riguarda quindi l’iscrizione, la permanenza nel corso e gli adempimenti amministrativi legati alla borsa.

Moduli del Dottorato in Economia

Il Dottorato in Economia dispone di una sezione separata con quattro moduli. Il primo è la richiesta di autorizzazione per incarichi retribuiti dei dottorandi. Seguono l’autorizzazione ai viaggi all’estero, che deve essere firmata dal Coordinatore del corso di dottorato, il modulo missioni e il modulo post missione per la liquidazione. I due moduli sulle missioni vanno quindi usati in sequenza: il secondo serve a richiedere il rimborso una volta conclusa la trasferta.

Documenti per la tesi e regolamenti

Per la stesura della tesi la pagina offre le linee guida per l’editing, il frontespizio, il template LaTeX e una seconda versione della dichiarazione di conformità. Tra i riferimenti normativi compaiono il Regolamento organizzativo e didattico del dottorato in Economia, emanato dal Dipartimento di Economia, il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’ateneo e il Regolamento nazionale dei corsi di dottorato del MUR.

Chi deve presentare una domanda o una richiesta trova quindi i modelli nella stessa pagina, ma la scelta del modulo dipende dalla situazione del singolo dottorando. Il materiale disponibile non indica scadenze né tempi di approvazione, quindi conviene verificare direttamente presso la segreteria del corso le date e le modalità di invio.