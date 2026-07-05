Nuova rotta Neos: Roma-Holguín con scalo tecnico a La Romana per la crisi del carburante

Neos ha avviato un nuovo volo settimanale tra Roma e Holguín, l'unico diretto dall'Europa all'oriente di Cuba, con uno scalo tecnico a La Romana per il rifornimento di carburante.

In un contesto di crescenti sfide logistiche, Neos, la compagnia aerea italiana specializzata in voli di linea e charter, ha inaugurato un nuovo collegamento settimanale tra Roma e Holguín, nella parte orientale di Cuba. Questo volo rappresenta un passo significativo per il turismo e i collegamenti con la diaspora cubana, nonostante le difficoltà legate alla carenza di carburante sull’isola.

Un collegamento strategico per l’oriente di Cuba

Il primo volo Neos sulla nuova tratta è atterrato all’aeroporto internazionale Frank País di Holguín con 238 passeggeri a bordo. Questa rotta settimanale si affianca al collegamento esistente tra Roma e L’Avana, offrendo un accesso diretto a una delle aree più ricche di mete turistiche e balneari di Cuba, ma meno servita rispetto alla capitale.

La scelta di La Romana per il rifornimento

A causa della crisi del carburante a Cuba, gli aeromobili impiegati sulla rotta non possono effettuare il pieno direttamente sull’isola. Per questo motivo, Neos ha previsto uno scalo tecnico a La Romana, nella Repubblica Dominicana, necessario per il rifornimento di carburante. Questo scalo intermedio consente di mantenere operativo il collegamento nonostante le difficoltà logistiche locali.

L’unico volo diretto dall’Europa all’oriente di Cuba

Secondo le autorità cubane, il nuovo collegamento Neos è al momento l’unico volo diretto tra l’Europa e l’oriente dell’isola. Questo lo rende strategico sia per il turismo sia per i collegamenti con la diaspora cubana. L’obiettivo è favorire la ripresa del turismo, settore chiave per l’Economia cubana, e facilitare i viaggi dei cubani residenti all’estero che desiderano raggiungere più agevolmente le regioni orientali del Paese.

Neos e Air Europa: un segnale di interesse per Cuba

Con questa mossa, Neos diventa la seconda compagnia europea ad aumentare le frequenze verso Cuba dopo Air Europa. In un contesto di difficoltà operative sull’isola, l’incremento dei voli rappresenta un segnale di interesse continuo da parte del mercato europeo per la destinazione Cuba. Il trasporto aereo è fondamentale per il turismo internazionale, e più collegamenti diretti significano maggiore facilità di accesso e potenziale crescita dei flussi turistici.

La crisi del carburante e le sfide per l’aviazione commerciale

Il lancio della nuova rotta avviene in un quadro di forte tensione per l’aviazione commerciale diretta a Cuba. Le autorità dell’isola hanno ricordato che nel 2026 almeno undici compagnie hanno sospeso i voli verso il Paese proprio a causa delle difficoltà nell’approvvigionamento di carburante. La disponibilità di carburante per aerei è un elemento critico per la continuità dei collegamenti, e quando l’approvvigionamento è incerto, alcune compagnie preferiscono sospendere i voli per ridurre i rischi operativi e i costi aggiuntivi.

In questo scenario, la scelta di Neos di mantenere e potenziare la presenza sull’isola, organizzando il rifornimento tramite scalo in Repubblica Dominicana, rappresenta un impegno significativo verso la destinazione cubana. Questo approccio innovativo potrebbe aprire nuove opportunità per il settore turistico e per i collegamenti internazionali con Cuba.