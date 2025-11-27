Nuovo Comando alla Compagnia di Mirano della Guardia di Finanza: Tutte le Novità

Il 23 agosto 2025 segna un’importante transizione per la Compagnia di Mirano della Guardia di Finanza.

Dopo tre anni di servizio, il capitano Luca Augelli ha ufficialmente ceduto il comando al capitano Aliai Mazzi, una figura che rappresenta un passo avanti significativo per la parità di genere nelle forze dell’ordine.

Il capitano Augelli ha intrapreso un nuovo percorso come Comandante della terza sezione verifiche complesse del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Roma, un incarico che testimonia la sua esperienza e dedizione al servizio pubblico.

Il nuovo comandante: chi è Aliai Mazzi?

Aliai Mazzi, con i suoi 28 anni, è la prima donna a ricoprire la carica di comandante della Compagnia di Mirano. Originaria della provincia di La Spezia, ha intrapreso la sua carriera nella Guardia di Finanza nel 2025, dopo aver completato il corso presso l’Accademia del Corpo.

Formazione e prime esperienze

Nel giugno 2025, il capitano Mazzi ha conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Bergamo. La sua prima assegnazione è stata come Comandante della Sezione Operativa Volante della Compagnia di Monopoli, in provincia di Bari, dove ha lavorato per due anni, affrontando sfide significative e dimostrando abilità nel gestire situazioni complesse.

Successivamente, dal 2025 al 2025, è stata Ufficiale Istruttore all’Accademia della Guardia di Finanza, contribuendo alla formazione delle nuove leve e trasmettendo le sue conoscenze a giovani allievi ufficiali.

Un riconoscimento per le capacità e il coraggio

La nomina del capitano Aliai Mazzi non è solo un riconoscimento delle sue capacità professionali, ma rappresenta anche un importante segnale di cambiamento all’interno delle forze di polizia. La sua presenza alla guida della Compagnia di Mirano sottolinea l’importanza della diversità di genere in ambiti tradizionalmente dominati da uomini.

Il saluto del Sindaco e della comunità

Il Sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento al capitano Augelli per il suo impegno e la collaborazione con l’Amministrazione comunale, evidenziando la sua dedizione e competenza nel corso del mandato. Allo stesso tempo, ha rivolto i migliori auguri alla nuova comandante, sottolineando l’importanza di questo cambio al vertice per la comunità.

Con la nuova nomina, la città di Mirano si prepara a intraprendere un percorso di crescita e maggiore attenzione verso le tematiche di giustizia e sicurezza, sotto la guida esperta del capitano Aliai Mazzi.

La presenza di una donna in un ruolo di comando all’interno della Guardia di Finanza non è solo un traguardo personale per il capitano Mazzi, ma rappresenta anche un esempio per le future generazioni di donne che aspirano a carriere nelle forze dell’ordine, dimostrando che la competenza non ha genere e che l’impegno e la passione possono aprire le porte a opportunità significative.