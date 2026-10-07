Scopri perché i rendimenti obbligazionari superano il 5% e come usarli per proteggere e far crescere il tuo portafoglio.

Negli ultimi mesi il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni negli Stati Uniti ha superato nuovamente la soglia del 5%, una tappa che non si vedeva da quasi un decennio. L’evento è stato amplificato da una nuova ondata di vendite sul mercato globale, mentre la Federal Reserve ha proseguito la politica di rialzo dei tassi per contenere l’inflazione. In questo contesto, investitori tradizionali e retail stanno rivalutando le obbligazioni come strumento di reddito e di stabilità del portafoglio.

Perché i rendimenti obbligazionari sono tornati al di sopra del 5%

Il rialzo dei tassi da parte delle banche centrali è stato spinto da diverse forze: prezzi dell’energia ancora elevati, una crescita economica più resistente al rallentamento, e preoccupazioni crescenti sul debito pubblico. Questi fattori hanno spinto gli investitori istituzionali a richiedere premi più alti per il credito pubblico e privato, sollevando così i rendimenti. Anche se la Federal Reserve ha già aumentato i tassi più volte, la sua comunicazione indica che la lotta all’inflazione rimane una priorità, mantenendo la pressione sui rendimenti a livelli più alti rispetto al periodo post-crisi.

Come costruire un portafoglio obbligazionario in base all’età e agli obiettivi

Inizio carriera: crescita e stabilità

Chi ha un orizzonte temporale lungo può ancora puntare sulle azioni per la crescita del capitale, ma inserire una quota di obbligazioni di alta qualità aiuta a ridurre la volatilità complessiva. Titoli a breve e medio termine, soprattutto titoli di Stato investment grade, forniscono un flusso di cassa più prevedibile, utile per obiettivi a medio termine come l’acquisto di una prima casa.

Metà carriera: consolidamento e progetti concreti

Quando emergono esigenze più precise – ad esempio il finanziamento degli studi dei figli o l’acquisto di un immobile – le obbligazioni con scadenze corrispondenti al momento del fabbisogno diventano fondamentali. Le obbligazioni a media scadenza offrono un buon equilibrio tra reddito e sensibilità al rischio di tasso consentendo di bloccare rendimenti interessanti senza esporsi eccessivamente alle oscillazioni dei tassi a lungo termine. In più, la componente investment grade riduce il rischio di credito rispetto a titoli più speculativi.

Verso la pensione: protezione del capitale e flussi di cassa

Avvicinarsi all’età di pensionamento implica una maggiore attenzione alla preservazione del capitale e alla solidità dei flussi di reddito. Una combinazione di titoli di Stato a breve e medio termine con una piccola parte di obbligazioni corporate investment grade può garantire liquidità operativa e allo stesso tempo generare cedole più alte rispetto ai titoli di Stato a breve scadenza. In questo periodo, è cruciale monitorare la duration media del portafoglio per limitare l’impatto di eventuali nuovi rialzi dei tassi.

In pensione: reddito stabile e crescita contenuta

Per i pensionati le obbligazioni diventano la principale fonte di reddito. Titoli indicizzati all’inflazione, come i TIPS statunitensi, proteggono il potere d’acquisto delle cedole e del capitale. Allo stesso tempo, mantenere una piccola quota di obbligazioni a lungo termine può permettere di beneficiare di eventuali futuri ribassi dei tassi, migliorando il rendimento complessivo senza dover vendere rapidamente azioni in periodi di mercato avversi.

ETF obbligazionari: il modo più semplice per diversificare

Per gli investitori retail gli ETF obbligazionari rappresentano la via più efficiente per accedere a un ampio spettro di titoli con un singolo strumento. Un ETF può contenere titoli di Stato a breve e medio termine, obbligazioni corporate investment grade, e persino titoli indicizzati all’inflazione, tutti gestiti attivamente o passivamente. La duration dell’ETF, la qualità creditizia media e l’eventuale esposizione valutaria sono parametri chiave da valutare prima dell’acquisto. Poiché l’ETF mantiene in portafoglio titoli che vengono sostituiti al loro scadere, il prezzo continua a reagire alle variazioni dei tassi e degli spread creditizi, consentendo una gestione dinamica anche a lungo termine.

Rischi da tenere sotto controllo

Anche con rendimenti più alti, le obbligazioni non sono prive di rischi. Il rischio di tasso può erodere il valore di mercato quando i tassi continuano a salire, mentre l’inflazione può diminuire il potere d’acquisto delle cedole a valore nominale. Il rischio di credito resta presente, soprattutto per le obbligazioni corporate: un deterioramento dell’economia può allargare gli spread e deprimere i prezzi. Infine, il rischio di reinvestimento colpisce chi detiene titoli a breve scadenza in un contesto di tassi in diminuzione. Una corretta analisi della duration della qualità creditizia e della propria tolleranza al rischio è quindi indispensabile per sfruttare al meglio le opportunità attuali.