Obbligo di abbinamento Pos e registratore telematico: guida pratica per esercenti

Per molte attività commerciali la gestione del pagamento elettronico non è più solo una questione di servizio al cliente: dal 20 aprile 2026 entra in vigore il termine che rende obbligatorio il collegamento tra Pos e registratore telematico per i dispositivi già in uso all’inizio dell’anno.

La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e operativa sulle transazioni dal 1° gennaio 2026, ha avuto un periodo di rodaggio ma ora impone controlli puntuali per evitare sanzioni.

In pratica non basta più avere un terminale che accetta carte o un registratore di cassa telematico funzionante: i due sistemi devono risultare abbinati nei registri dell’Agenzia delle Entrate, così da garantire coerenza tra i pagamenti digitali e i corrispettivi trasmessi. Questo articolo spiega come procedere, quali sono le scadenze da rispettare e cosa rischia chi non si adegua.

Perché la scadenza del 20 aprile 2026 è rilevante

La norma nasce con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità degli incassi e ridurre le discrepanze tra quanto viene effettivamente pagato e quanto viene certificato fiscalmente. Il legislatore vuole accorciare il tempo tra il momento del pagamento e la relativa memorizzazione del corrispettivo, rendendo il processo più trasparente. Per i dispositivi attivi al 31 gennaio 2026 il termine per comunicare l’abbinamento è il 20 aprile 2026, una data che molti esercenti hanno usato come check finale per sanare eventuali omissioni.

Un confine tra transitorio e regime stabile

Durante il periodo transitorio gli operatori hanno potuto aggiornare le informazioni senza incorrere subito in sanzioni piene; ora però il margine si chiude. A regime, per ogni nuovo Pos attivato, il collegamento dovrà essere effettuato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione, rendendo l’adempimento parte della normale gestione amministrativa dell’attività.

Come si effettua l’abbinamento tecnico-amministrativo

La procedura è completamente digitale e si svolge tramite l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. L’esercente, o un intermediario incaricato, deve associare la matricola del registratore telematico ai dati identificativi del Pos usato per incassare. Si tratta di un’operazione informatica: non modifica fisicamente i dispositivi nel punto vendita ma ha valore fiscale e operativo.

Consigli pratici per chi usa più terminali

Le attività con più postazioni di pagamento o soluzioni miste (terminali diversi, gateway di pagamento, dispositivi mobili) devono verificare singolarmente che ogni elemento sia correttamente censito. Controllare le matricole, annotare date di installazione e tenere traccia delle comunicazioni inviate al portale permette di evitare errori che possono risultare in segnalazioni errate o sanzioni.

Scadenze, calendario operativo e sanzioni

Oltre al termine del 20 aprile 2026 per i dispositivi in uso a gennaio, esistono scadenze differenziate per le attivazioni successive. Chi ha attivato un Pos a febbraio potrà procedere dal 6 al 30 aprile; per attivazioni di marzo il periodo va dal 6 al 31 maggio; per aprile dal 6 al 30 giugno. Questo calendario integra la regola generale che impone l’abbinamento entro il secondo mese successivo, riducendo così la possibilità di dimenticanze.

Le conseguenze per chi omette l’obbligo sono concrete: la sanzione prevista va da 1.000 a 4.000 euro, e nei casi più gravi o reiterati può essere applicata una sospensione dell’attività da 15 giorni a 2 mesi, con soglie maggiori in caso di recidiva. Violazioni formali nelle trasmissioni dei dati possono comportare sanzioni minori ma ripetute, fino a sospensioni più lunghe in caso di ripetuta inadempienza.

Che cosa fare subito

Il consiglio pratico è semplice: chi non ha ancora verificato l’abbinamento deve accedere subito al portale Fatture e Corrispettivi o rivolgersi a un consulente. Tenere una checklist aggiornata degli apparati, delle matricole e delle date di attivazione e dismissione aiuta a restare compliant. Trasformare il collegamento in una procedura interna standard evita rischi e semplifica i controlli periodici.

In sintesi, la data del 20 aprile 2026 segna la fine del periodo transitorio per i dispositivi attivi a inizio anno e l’inizio di un regime in cui il Pos diventa parte integrante del sistema fiscale dell’esercente. Conoscere le scadenze, seguire la procedura digitale e annotare ogni variazione rappresenta la strategia migliore per non incorrere in sanzioni e garantire la continuità operativa.