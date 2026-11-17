Dai file interni della banca tedesca emergono bonifici sospetti verso le società di Donald Trump, collegati a circuiti di riciclaggio russi e azeri.

Un archivio di 15 milioni di documenti interni di Deutsche Bank è finito nelle mani di giornalisti investigativi, che hanno ricostruito una serie di pagamenti sospetti diretti alle società di Donald Trump. Il materiale, raccolto da due whistleblower, copre le attività della banca dal 2010 e ha coinvolto più di 230 giornalisti di una cinquantina di testate. Il titolo del gruppo tedesco ha perso in Borsa a Francoforte, con un calo che ha superato i quattro punti percentuali.

Bonifici sospetti verso le società di Trump

Già dal 2014 le società di Trump avrebbero ricevuto denaro da società di comodo legate alle cosiddette lavanderie azera e russa, circuiti usati per far passare fondi e, in alcuni casi, per corrompere politici stranieri. Nell’agosto 2014 la banca segnalò alle autorità americane un’operazione riguardante DT Marks Baku, una società riconducibile a Trump, annotando di non essere riuscita a confermare lo scopo commerciale del pagamento. Tre bonifici arrivavano da un cliente della filiale estone della Danske Bank, specializzata nel trasferimento di denaro dalla Russia e da altre ex repubbliche sovietiche, filiale poi costretta a chiudere.

Nel maggio 2015, poco prima che Trump annunciasse la candidatura presidenziale, un’altra operazione sospetta coinvolse THC Baku Services. La società britannica Faberlex vi trasferì poco più di 140 mila dollari dal conto aperto nella stessa filiale estone. Faberlex risultava un anello di una rete di riciclaggio già documentata da un’inchiesta dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nel febbraio 2018 fu segnalato un ulteriore pagamento tra THC Baku Services e un’impresa legata a una delle grandi centrali russe di riciclaggio, il cui nome non compare nei file.

Il progetto «New Order» e i clienti protetti

Nel 2016, quando l’elezione di Trump appariva ormai probabile, la banca avviò un progetto interno chiamato «New Order», dedicato a Trump, ai suoi familiari, alla sua amministrazione e ai suoi collaboratori. Trump era cliente di lunga data, con prestiti per centinaia di milioni di dollari legati al Settore immobiliare. Da quel momento lui e la sua cerchia furono classificati come clienti protetti, con accesso alle informazioni limitato perfino all’interno dell’istituto.

Altre segnalazioni e la risposta della banca

Entro il 2020 le società di Trump risultavano coinvolte in movimenti sospetti per oltre 3 milioni di dollari. Nel 2017 la banca aveva inoltre inviato per errore documenti fiscali relativi a 1.586 conti a un commercialista. Deutsche Bank sostiene che i fatti risalgono a molti anni fa e che, dove rilevanti, furono esaminati con le autorità di vigilanza. Dal 2012 la banca ha pagato 18,6 miliardi di euro per chiudere contenziosi legati a riciclaggio, manipolazione dei mercati e controlli carenti.