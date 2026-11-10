Il Nikkei rimbalza sopra i 60.000 punti grazie a tecnologia, mentre la Borsa di Milano chiude in perdita con il FTSE MIB a -0,90%.

Il 10 novembre 2026 i mercati azionari hanno mostrato segnali opposti tra Oriente e Occidente. Dopo una settimana caratterizzata da forti correzioni su Wall Street, gli investitori asiatici hanno reagito con un ottimismo rinnovato, spinto da segnali di ripresa nei settori ad alta tecnologia. Parallelamente, le contrattazioni a Milano hanno rispecchiato l’incertezza generata dai risultati societari e dalla pressione su alcuni titoli bancari, portando l’indice di riferimento a chiudere in territorio negativo.

Questa divergenza è il risultato di fattori specifici che hanno influenzato le due principali borse: la Nikkei ha beneficiato di un rimbalzo dei titoli tecnologici e dei semiconduttori, mentre il FTSE MIB ha subito il peso di vendite su titoli bancari e di una più ampia cautela derivante dalla dinamica di New York. Di seguito vengono analizzati i dati più significativi emersi durante la sessione di apertura.

Nikkei supera i 60.000 punti grazie a tecnologia e semiconduttori

All’apertura, l’indice di riferimento giapponese è salito del 3,13%, ritornando sopra la soglia simbolica dei 60.000 punti. Il motore principale di questa ascesa è stato il recupero dei titoli legati alla tecnologia e al settore dei semiconduttori, due pilastri dell’economia nipponica che la settimana precedente avevano subito pesanti discese. L’incremento di questi comparti ha riacceso la propensione al rischio degli investitori, favorendo una domanda di azioni più intensa e contribuendo a spostare l’indice verso livelli non raggiunti da circa cinque mesi e mezzo.

Il ruolo del calo del petrolio

Un ulteriore elemento di supporto è stato il ribasso del prezzo del petrolio, che ha ridotto i costi di produzione per numerose imprese giapponesi e ha migliorato le aspettative sui margini operativi. I prezzi energetici più contenuti hanno anche stimolato la fiducia dei consumatori, creando un contesto macroeconomico più favorevole alla crescita interna e facilitando le decisioni di acquisto da parte delle aziende esportatrici.

Stabilità dello yen sul fronte valutario

Parallelamente, lo yen si è mantenuto stabile rispetto al dollaro, operando a poco sopra 158 yen per dollaro, e a 177,30 yen per euro. Questa stabilità è stata monitorata da vicino dagli operatori, poiché un yen eccessivamente forte potrebbe penalizzare le esportazioni giapponesi, mentre una debolezza eccessiva veicolerebbe pressioni inflazionistiche. In questa occasione, la coppia ha contribuito a limitare le preoccupazioni legate al valore della moneta e a sostenere le quotazioni dei titoli esportatori.

Milano chiude in perdita: analisi dei titoli chiave

Nel frattempo, la Borsa di Milano ha registrato una contrazione dello 0,90%, attestandosi a 50.052 punti. Le cause principali di questo calo sono state le vendite sui titoli bancari, in particolare Nexi (-3,64%), Banco BPM (-3,17%) e Bper (-2,70%). Queste pressioni sono state amplificate dal rilascio dei risultati trimestrali, che hanno generato aspettative più prudenziali da parte degli investitori.

Influence di Wall Street e movimenti valutari europei

Il contesto globale ha ulteriormente aggravato la situazione: il “giovedì nero” di Wall Street ha spinto gli investitori europei verso una maggiore avversione al rischio, facendo scendere anche i valori dei titoli tecnologici italiano. Sul fronte valutario, l’euro ha mostrato una leggera debolezza rispetto al dollaro, ma l’effetto sull’indice è stato contenuto rispetto alla dinamica dei titoli bancari. Al contempo, alcuni titoli di settore hanno registrato performance positive, tra cui Tenaris (+3,26%), Buzzi (+1,75%) e Amplifon (+1,70%), evidenziando una certa resilienza di alcune aree industriali italiane.

La giornata del 10 novembre ha messo in luce due scenari distinti: da un lato, la capacità del mercato giapponese di reagire rapidamente a segnali positivi nei settori high-tech, sostenuta da condizioni energetiche più favorevoli e da un tasso di cambio stabile; dall’altro, la fragilità del mercato italiano, ancora sensibile alle notizie provenienti da New York e alle performance dei titoli bancari, che ha spinto il FTSE MIB verso una chiusura in ribasso. Queste dinamiche saranno probabilmente al centro dell’attenzione degli operatori nella prossima settimana.