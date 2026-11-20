Lugano punta sui privati per modernizzare l'aeroporto di Agno, mantenendo però la gestione operativa in mano pubblica.

Il Municipio di Lugano ha presentato al Consiglio comunale un piano per il rilancio dello Aeroporto di Lugano-Agno, articolato in due messaggi distinti. Il progetto segna il superamento della fase di gestione transitoria avviata nel 2020, quando la Città aveva lanciato una call of interest rivolta a gruppi internazionali interessati a investire nello scalo. Allora sette gruppi avevano presentato proposte, ma il processo si era bloccato tra ricorsi e controricorsi, e l’idea di una privatizzazione era stata abbandonata.

Un partenariato pubblico-privato per le infrastrutture

Il primo messaggio propone un modello di partenariato pubblico-privato (PPP) per rinnovare le strutture immobiliari. La Città conserverà la concessione federale e la gestione operativa, rimanendo responsabile di pista, vie di rullaggio e piazzali di sosta. I partner privati finanzieranno, costruiranno e gestiranno gli edifici lato terra, come terminal, uffici, torre di controllo e hangar, con un investimento stimato tra 60 e 65 milioni di franchi interamente a loro carico. Il terreno è in gran parte di proprietà comunale e sarà concesso tramite diritti di superficie. Per preparare il concorso e gli accordi, il Municipio chiede un credito di 540’000 franchi, IVA compresa. La concessione federale d’esercizio, rinnovata lo scorso settembre dal DATEC, è valida fino al 2056.

Secondo il municipale Filippo Lombardi, il bando del 2020 era troppo generico. Non era chiaro cosa la Città volesse ottenere, e le sette proposte ricevute erano difficilmente confrontabili. Questa volta il Comune ha definito con precisione il masterplan, indicando cosa si può costruire e cosa si attende dai partner. Tra le ipotesi figurano anche hangar per la manutenzione degli aerei, un’attività che oggi occupa quattro persone contro le venticinque di un tempo.

Interventi urgenti sulla pista

Parallelamente, il Municipio chiede 2,243 milioni di franchi, IVA compresa, per due opere necessarie nel biennio 2027-2028. La prima è una piazzola di inversione di marcia (turnpad) all’estremità sud della pista, che permetterà agli aerei più grandi di manovrare in sicurezza. La seconda riguarda il risanamento dell’illuminazione di pista e vie di rullaggio, in servizio dal 2002 e in parte a fine vita. Entrambi gli interventi sono richiesti dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), che ha fissato al 31 dicembre 2027 la scadenza della deroga sulla piazzola.

Tempistiche e prospettive future

Il concorso per investitori è previsto tra il 2027 e il 2028, mentre la ratifica delle acquisizioni fondiarie e dell’accordo PPP è prevista tra il 2028 e il 2029. I lavori procederanno per fasi, riducendo al minimo le interruzioni. La prima tappa, con terminal, uffici, servizi e parte degli hangar, dovrebbe entrare in esercizio nel 2033, mentre la seconda, con la maggior parte dei nuovi hangar, partirà dal 2035. Il progetto punta soprattutto sull’aviazione d’affari e lascia aperta la possibilità di riattivare un collegamento aereo con Ginevra, in attesa della revisione della legge federale sulla navigazione aerea.

Il sindaco Michele Foletti sottolinea che la gestione dello scalo resterà pubblica, mentre i privati si occuperanno degli investimenti. Alla domanda sul rischio di nuovi ricorsi, Foletti risponde che l’aeroporto oggi non pesa sulle finanze cittadine e che gli investimenti necessari saranno coperti dagli avanzi di gestione.