Un corso universitario per capire bilanci, licenze e governance dei club di calcio professionistici, con iscrizioni aperte e agevolazioni.

Il Corso executive dedicato alla gestione e finanza delle società di calcio è presentato come il primo corso universitario di alta formazione con taglio giuridico-economico per i professionisti del settore. Il percorso è organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, promosso da Cattolicaper lo Sport, e le iscrizioni risultano aperte.

Secondo il materiale del corso, l’impatto della crisi, i possibili cambi di proprietà di alcune società, la costituzione di una media company per la gestione dei diritti TV e l’evoluzione della gestione degli stadi rendono importante conoscere il bilancio e la finanza, anche per chi non lavora nel settore. Il corso unisce aspetti economico-aziendali e tecnico-giuridici, con l’obiettivo di favorire la buona governance e la continuità aziendale dei club.

Programma e modalità di svolgimento

Le lezioni si svolgono in presenza, con possibilità di collegamento online. Il materiale prevede sette incontri in dual mode, nelle fasi del mattino dalle 10:00 alle 13:00 e del pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. Le date indicate sono 7, 8, 14, 15, 28 e 29 novembre 2023 e 2 dicembre 2023.

Tra le tematiche figurano il sistema dei controlli economico-finanziari sulle società professionistiche, la lettura del bilancio di esercizio, le norme organizzative della FIGC e il sistema delle licenze nazionali, le operazioni di calciomercato dal punto di vista economico-finanziario, la valutazione economica dei club e il Financial Fair Play UEFA. Sono previsti anche moduli su digital e social marketing, sulla governance e sul ruolo del direttore sportivo. Il corso include analisi di casi, lavori di gruppo, webinar e interventi di esperti, oltre alla presenza di un tutor dedicato.

Destinatari, quota e agevolazioni

Il corso è rivolto a manager e professionisti del calcio, come direttori sportivi, agenti sportivi e segretari generali, e a professionisti esterni come avvocati e consulenti. È aperto anche a studenti delle lauree magistrali, dei master di primo e secondo livello e a laureati in discipline economiche e giuridiche.

La quota di partecipazione intera è di 1200 euro più IVA, con scadenza delle iscrizioni fissata al 1° novembre 2023. Sono previste agevolazioni non cumulabili: il 10% per i laureati e diplomati dell’Ateneo iscritti ai servizi Premium della Community Alumni, il 20% per le aziende associate agli enti patrocinatori, il 20% dal secondo iscritto proveniente dalla stessa associazione o società e il 50% per gli studenti iscritti a una laurea magistrale o a ciclo unico dell’Università Cattolica, fino a un numero massimo programmato. Il pagamento si effettua con carta di credito dalla pagina di iscrizione oppure con bonifico bancario. La quota non è rimborsabile, salvo mancata attivazione del corso per insufficiente numero di partecipanti.

Per consultare la scheda completa del corso è possibile scrivere a elisa.ballerini@ o chiamare il numero 02 7234 5834. Il materiale del corso è incluso nella quota, sia intera sia agevolata.