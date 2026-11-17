Il Tribunale di Milano ha messo sotto amministrazione giudiziaria per un anno la filiale italiana della banca digitale Revolut, accusata di controlli antiriciclaggio inadeguati.

Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della filiale italiana di Revolut, la fintech con sede in Lituania e autorizzata dalla Banca Centrale Europea. Il provvedimento, richiesto dal pubblico ministero Paolo Storari, nasce da un’indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, secondo cui i presidi antiriciclaggio dell’istituto sono risultati inidonei e hanno favorito, almeno per colpa, le condotte di soggetti indagati per associazione mafiosa, truffa aggravata e associazione per delinquere.

Movimenti di capitali e clienti già noti alla procura

Secondo gli inquirenti, un modello gestionale considerato stabile e facilmente aggirabile avrebbe permesso di nascondere flussi finanziari per 42 milioni di euro in sei anni. Il valore complessivo delle operazioni che, con le regole antiriciclaggio applicate correttamente, avrebbero potuto essere individuate è di 76,5 milioni di euro. Tra i clienti figurano persone già sottoposte a misure patrimoniali, con beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. Gli investigatori hanno trovato 24 residenti nel circondario milanese, coinvolti in procedimenti per reati rilevanti tra il 2023 e il 2024, e movimenti riconducibili a società legate alla ‘ndrangheta dei Farao-Marincola e a persone arrestate nell’inchiesta sulla cosiddetta banca occulta delle mafie.

Conti aperti interamente da smartphone

La banca consente di aprire un conto corrente completamente da app, senza sportelli fisici e senza moduli cartacei. La carta di debito può essere ritirata in un locker all’aeroporto di Milano Malpensa. In Italia Revolut conta circa cinque milioni di utenti e si colloca al quinto posto tra le banche del Paese, prima tra quelle straniere. Secondo l’accusa, però, il sistema automatizzato non rilevava procedimenti penali o misure cautelari a carico dei clienti e non generava alert adeguati di fronte a operazioni anomale, come entrate ingenti, trasferimenti immediati, uso del contante, invii verso conti esteri o cripto attività. Nel corso di un’ispezione antiriciclaggio sono emerse oltre un milione di violazioni sulla verifica della clientela e sistematiche omissioni nelle segnalazioni di operazioni sospette: Revolut non ne aveva inviata alcuna per i clienti esaminati, mentre altri soggetti obbligati ne avevano inoltrate 107.

Gli amministratori giudiziari e la prossima udienza

Ad affiancare il management saranno l’avvocata Ilaria Ramoni e il professionista Piero Antonio Capitini, incaricati di verificare i processi e correggere le criticità, con l’obiettivo di eliminare il rischio residuo di infiltrazioni mafiose. L’amministrazione riguarda esclusivamente le aree in cui sono emerse le carenze. Revolut ha dichiarato di prendere atto della decisione e di voler collaborare pienamente con le autorità italiane, precisando che i servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a funzionare regolarmente. L’udienza per discutere il provvedimento è fissata al 25 febbraio.