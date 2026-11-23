I tassi sui mutui casa salgono al 3,67%, il livello più alto da aprile 2024, mentre i prestiti a famiglie e imprese accelerano con una crescita annua del 3,8%. Un quadro che riflette le decisioni della BCE e impatta sulla scelta tra tasso fisso e variabile.

Il panorama del credito italiano mostra segnali complessi e apparentemente contraddittori nelle rilevazioni pubblicate dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) a novembre 2026. Da un lato, il costo del denaro per l’acquisto della casa ha toccato i massimi degli ultimi diciotto mesi; dall’altro, la domanda di finanziamenti da parte di famiglie e imprese continua ad accelerare. Questa dinamica impone una riflessione attenta sulle condizioni attuali del mercato immobiliare e sul comportamento delle banche.

Tassi sui mutui in rialzo: cosa dicono i numeri

In ottobre 2026, i tassi applicati ai nuovi mutui per l’acquisto dell’abitazione sono saliti al 3,67%, rispetto al 3,6% del mese precedente. Si tratta del valore più elevato registrato dalla primavera del 2025, confermando una tendenza al rialzo che pesa direttamente sulla rata mensile di chi sta valutando un acquisto o di chi possiede già un finanziamento a tasso variabile. Il dato non è isolato: anche i tassi sui nuovi prestiti alle imprese hanno registrato un lieve incremento, passando dal 3,78% al 3,91%.

Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale dell’ABI, ha spiegato che “l’aumento dei tassi è in linea con gli stimoli di politica monetaria e l’andamento dei tassi di mercato“. Questo collegamento diretto evidenzia come le decisioni della Banca Centrale Europea (BCE), prese a Francoforte, si traducano rapidamente nelle offerte commerciali delle banche italiane. Per chi deve scegliere tra tasso fisso e variabile, il contesto attuale rende la decisione più articolata rispetto a dodici mesi fa, richiedendo una valutazione accurata della propria capacità di assorbire eventuali variazioni future.

Cresce la domanda di credito nonostante i tassi elevati

Mentre il costo del denaro sale, i volumi dei prestiti continuano a espandersi. A settembre 2026, i finanziamenti totali a famiglie e imprese hanno segnato una crescita del 3,7% su base annua, dato che si consolida ulteriormente nei report successivi che indicano un’accelerazione fino al 3,8% in ottobre. Questo fenomeno rappresenta il ventiduesimo mese consecutivo di incremento per le famiglie e il sedicesimo per le imprese.

La persistenza della domanda, nonostante tassi più alti, si spiega con la natura essenziale degli investimenti. Le imprese necessitano di capitale circolante e macchinari, mentre le famiglie affrontano esigenze abitative reali, come trasferimenti per lavoro o la formazione di nuovi nuclei. Tuttavia, la crescita non è uniforme: riguarda principalmente le aziende classificate a basso rischio dalla Banca d'Italia. Restano difficoltà per le piccole imprese con meno di 20 dipendenti, per le quali in diverse regioni si registra ancora una contrazione dei finanziamenti, una situazione che richiede strumenti di sostegno specifici per rafforzare la capitalizzazione.

Implicazioni pratiche e prospettive future

Per il mutuatario, la scelta del tasso diventa cruciale. Su orizzonti temporali lunghi, oltre i vent’anni, il tasso fisso offre certezza e protegge dai rialzi futuri, pur costando di più oggi. Chi ha margini di bilancio ridotti dovrebbe privilegiare questa opzione per evitare sorprese negative. Al contrario, puntare sul tasso variabile implica scommettere su futuri tagli della BCE, un’ipotesi incerta che potrebbe non concretizzarsi nel breve periodo.

Un aspetto spesso sottovalutato è la possibilità di surroga. Un mutuo stipulato oggi può essere trasferito gratuitamente a un altro istituto se le condizioni di mercato migliorano. Questa flessibilità permette di correggere la rotta senza penalità economiche. Guardando al 2027, le previsioni restano prudenti: ci si aspetta che la BCE mantenga un approccio cauto, suggerendo che i tassi attuali potrebbero restare elevati almeno fino alla metà del prossimo anno. In questo scenario, pianificare gli acquisti immobiliari basandosi sull’ipotesi di un calo rapido dei tassi risulta rischioso. È più solido verificare la sostenibilità della rata con i valori odierni, considerando ogni eventuale ribasso come un beneficio aggiuntivo piuttosto che una premessa necessaria.