Vannacci e Monti a confronto al Forum Teha: tensioni su Europa e sovranità

Il Forum Teha di Cernobbio ospita un acceso dibattito tra Roberto Vannacci e Mario Monti sul futuro dell'Unione Europea e la politica italiana, con accuse reciproche e difese appassionate

Il Forum Teha di Cernobbio si è trasformato in un palcoscenico di scontri politici, con al centro il futuro dell’Unione Europea e la politica italiana. Al centro del dibattito, il confronto tra Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, e Mario Monti, senatore a vita, che hanno espresso visioni diametralmente opposte sul progetto europeo e la sovranità nazionale.

La seconda giornata del forum ha visto una serie di interventi di spicco, tra cui quello del presidente del Rassemblement National Jordan Bardella, seguito da un dibattito sul progetto europeo tra integrazione e sovranità con la partecipazione di Vannacci e Monti. Le tensioni sono emerse fin dall’inizio, con accuse reciproche che hanno animato il confronto.

Vannacci: ‘Un’Europa diversa, non quella attuale’

Roberto Vannacci ha espresso chiaramente la sua visione di un’Europa diversa da quella attuale. Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato: ‘Credo in un’Europa diversa. Non l’Europa che abbiamo adesso’. Vannacci ha ribadito il suo patriottismo e la sua fedeltà agli interessi dell’Italia, sottolineando che non si sente un cavallo di Troia di nessuno, men che meno di Putin.

Rispondendo alle accuse di ricostituzione del partito fascista, Vannacci ha definito tali inchieste ridicole e ha ribadito che il suo programma non viola la Costituzione. Il leader di Futuro Nazionale ha inoltre affermato che la Costituzione è stata modificata più volte nel corso degli anni e che potrebbe essere adattata alla modernità.

Le alleanze politiche e le critiche di Schlein

Sul tema delle alleanze politiche, Vannacci ha dichiarato che si vedrà a ridosso delle elezioni, sottolineando che non erige muri e che è aperto al dialogo con chi condivide i suoi principi. Nel frattempo, la segretaria del Pd Elly Schlein ha criticato duramente Vannacci, paragonando le sue posizioni a quelle di Meloni e Salvini prima di andare al governo.

Schlein ha sottolineato che la rincorsa a destra tra i vari leader politici sta danneggiando gli italiani, con un’economia ferma, una crescita zero e un aumento dei licenziamenti. La segretaria del Pd ha inoltre criticato la mancanza di una politica industriale e l’aumento delle bollette, definendo il governo attuale incapace di affrontare i problemi concreti degli italiani.

Monti: ‘Il programma di Vannacci viola la Costituzione’

Mario Monti ha replicato duramente alle dichiarazioni di Vannacci, accusandolo di violare la Costituzione con il suo programma. L’ex premier ha affermato che il programma di Vannacci è in violazione non solo della Costituzione italiana, ma anche della carta fondamentale dei diritti umani dell’Unione Europea.

Monti ha citato Albert Camus, dicendo: ‘Amo troppo il mio paese per essere nazionalista’. Ha inoltre affermato che, se il programma di Vannacci fosse attuato, l’Italia rischierebbe di uscire dall’Unione Europea. L’ex presidente del consiglio ha concluso il confronto con Vannacci dichiarando che combatterà fino all’ultimo la sua retorica fascista.

Il risiko bancario e le dichiarazioni di Freni

Oltre al dibattito politico, il Forum di Cernobbio ha visto anche discussioni sul risiko bancario con il sottosegretario all’Economia Federico Freni che ha commentato le operazioni in corso su Mps. Freni ha definito l’Opas di Intesa in tandem con Unipol come un’operazione strutturata, importante e intelligente mentre la contromossa del Monte dei Paschi è stata definita difensiva e meno strutturata.

Freni ha inoltre assicurato che il Mef non ha influenzato l’andamento della banca e che la quota di Mps sarà dismessa nel momento di maggiore convenienza per il Mef e, quindi, per i cittadini.