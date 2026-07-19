Percorsi universitari in economia: cosa studiare nel 2026-2027

Scopri le opportunità formative in economia per il 2026-2027, con un'analisi dettagliata dei percorsi di studio e delle competenze acquisibili

Il panorama universitario per l’anno accademico 2026-2027 offre una vasta gamma di opportunità per chi desidera intraprendere un percorso formativo in economia. Questo settore, in continua evoluzione, richiede professionisti preparati e competenti, capaci di affrontare le sfide del mercato globale. Le università italiane propongono diversi indirizzi di studio, ciascuno con un proprio curriculum specifico, per formare esperti in settori chiave dell’economia.

Tra le opzioni disponibili, spiccano i percorsi dedicati alla consulenza finanziaria alla gestione economica e alla gestione del patrimonio immobiliare. Questi indirizzi mirano a fornire una preparazione completa, combinando teoria e pratica per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Il primo anno comune: le basi dell’economia

Il primo anno del corso di laurea in economia è comune a tutti gli indirizzi e si concentra sull’acquisizione delle conoscenze di base necessarie per affrontare gli anni successivi. Tra le materie fondamentali troviamo Economia aziendaleEconomia e gestione delle impreseFondamenti di matematica e Microeconomia. Questi insegnamenti forniscono una solida preparazione in analisi economica e gestione aziendale essenziali per comprendere i meccanismi del mercato.

Inoltre, gli studenti approfondiscono le istituzioni di diritto privato un’area cruciale per chi intende operare nel settore economico. La matematica, con i moduli di Fondamenti di matematica e Matematica per l’economia è un altro pilastro del primo anno, indispensabile per affrontare le sfide quantitative del mondo economico.

Percorso consulente finanziario: specializzazioni avanzate

Per chi sceglie il percorso del consulente finanziario il secondo e terzo anno offrono una serie di specializzazioni avanzate. Tra le materie chiave troviamo Diritto previdenziale e assicurativoEconomia degli intermediari finanziari e Metodi statistici per l’analisi dei mercati finanziari. Questi insegnamenti mirano a formare professionisti capaci di operare nel complesso mondo della finanza.

Un altro aspetto distintivo di questo percorso è l’attenzione alla teoria del portafoglio finanziario e all’analisi delle opinioni discipline che permettono di comprendere i processi decisionali degli investitori. Inoltre, gli studenti approfondiscono il diritto dei mercati finanziari e degli intermediari, un’area cruciale per chi intende lavorare nel settore.

Il percorso include anche insegnamenti di English for Business and Finance e scenari geoeconomici per l’impresa che preparano gli studenti a operare in un contesto globale. La formazione si completa con laboratoriseminari e un tirocinio obbligatorio, che permettono di acquisire esperienza pratica.

Percorso economico gestionale: competenze manageriali

Il percorso economico gestionale si concentra sulla formazione di manager e esperti in gestione aziendale. Tra le materie fondamentali troviamo Istituzioni di diritto commercialeMetodi statistici per l’analisi economica e aziendale e Politica economica. Questi insegnamenti forniscono una preparazione completa per chi intende operare nel settore della gestione aziendale.

Nel terzo anno, gli studenti approfondiscono discipline come Controllo di gestioneDiritto pubblico e Marketing. Inoltre, il percorso include insegnamenti di Business English e Storia economica che offrono una visione più ampia del contesto economico. Anche in questo caso, la formazione si completa con laboratoriseminari e un tirocinio obbligatorio.

Percorso gestore del patrimonio immobiliare: specializzazione settoriale

Per chi è interessato alla gestione del patrimonio immobiliare il percorso dedicato offre una serie di specializzazioni avanzate. Tra le materie chiave troviamo Analisi dei processi decisionaliEconomia della intermediazione mobiliare ed immobiliare e Management immobiliare. Questi insegnamenti mirano a formare professionisti capaci di operare nel settore immobiliare.

Nel terzo anno, gli studenti approfondiscono discipline come Analisi e gestione del patrimonio immobiliareDiritto tributario e Negoziazione e mediazione dei conflitti. Inoltre, il percorso include insegnamenti di Business English e Economia mobiliare e immobiliare che offrono una preparazione completa per chi intende operare nel settore.

Anche in questo caso, la formazione si completa con laboratoriseminari e un tirocinio obbligatorio, che permettono di acquisire esperienza pratica. Questo percorso è ideale per chi desidera specializzarsi nella gestione di beni immobiliari e nella mediazione dei conflitti.