Petrolio in rialzo: Brent a 96,02 USD con un balzo del 6,99%

Il petrolio accelera con il Brent che tocca 96,02 USD, in rialzo del 6,99%. Il greggio WTI segue a 91,48 USD, con un aumento del 5,11%. La spinta al rialzo delle materie prime prime è evidente, con l’oro che si attesta a 4401,1 USD.
Il settore energetico mostra una dinamica robusta, con il Brent che guida il movimento. Il divario tra Brent e WTI si riduce leggermente, ma entrambi i contratti confermano una tendenza al rialzo. L’oro, intanto, mantiene una posizione stabile, senza variazioni significative.
La forza del petrolio potrebbe riflettere tensioni geopolitiche o una domanda più robusta rispetto alle attese. L’oro, invece, sembra attendere ulteriori stimoli per muoversi in modo più deciso. I dati provengono dall’U.S. Energy Information Administration.
Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.