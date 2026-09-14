Simone Venturini e Guido Zelano si incontrano a Ca’ Farsetti per un confronto ufficiale

Un incontro di rilievo a Venezia: il sindaco Simone Venturini ha accolto il generale Guido Zelano, comandante regionale del Veneto della Guardia di Finanza.

In un contesto di collaborazione istituzionale, il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha accolto oggi a Ca’ Farsetti il generale di divisione Guido Zelano, comandante regionale del Veneto della Guardia di Finanza. Questo incontro rappresenta un momento significativo per il rafforzamento dei legami tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine.

La visita del generale Zelano a Venezia è stata l’occasione per discutere temi di comune interesse e per approfondire le sinergie tra il Comune e la Guardia di Finanza. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca stima e collaborazione, sottolineando l’importanza della cooperazione tra enti pubblici per il benessere della comunità.

L’importanza della collaborazione tra istituzioni

La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per affrontare le sfide che una città come Venezia deve quotidianamente affrontare. Il sindaco Venturini ha sottolineato come la sinergia tra enti pubblici sia essenziale per garantire sicurezza e benessere ai cittadini. La Guardia di Finanza, con il suo ruolo di tutela economica e finanziaria rappresenta un partner strategico per il Comune di Venezia.

Il generale Zelano ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro, evidenziando come la Guardia di Finanza sia sempre disponibile a collaborare con le istituzioni locali per il raggiungimento di obiettivi comuni. La visita a Venezia è stata l’occasione per discutere progetti concreti e per rafforzare i legami di collaborazione.

Progetti e iniziative future

Durante l’incontro, sono stati discussi vari progetti e iniziative che vedranno la collaborazione tra il Comune di Venezia e la Guardia di Finanza. Tra questi, spiccano le attività di prevenzione e contrasto alle frodi fiscali un tema di particolare rilevanza per la città lagunare. La Guardia di Finanza, con la sua esperienza e competenza, sarà un prezioso alleato per il Comune nel perseguimento di questi obiettivi.

Il sindaco Venturini ha inoltre evidenziato l’importanza di promuovere la legalità e la trasparenza in tutti i settori della vita cittadina. La collaborazione con la Guardia di Finanza rappresenta un passo significativo in questa direzione, garantendo maggiore sicurezza e fiducia per i cittadini.

La visita del generale Zelano a Venezia si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione istituzionale che vede il Comune di Venezia impegnato in numerose iniziative per il miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. L’incontro di oggi rappresenta un ulteriore tassello in questo percorso, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per il bene comune.