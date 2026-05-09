Piano degli studi per amministrazione, finanza e controllo immatricolati a.a. 2026/2027

Questo testo illustra in modo chiaro l’organizzazione delle attività didattiche del corso amministrazione, finanza e controllo, pensato per gli immatricolati a.a.

2026/2027. L’obiettivo è offrire una mappa delle categorie che compongono il piano degli studi, spiegando il ruolo di ogni tipologia e come essa contribuisce alla formazione complessiva. Vengono inoltre fornite indicazioni sulle modalità di scelta dei CFU e sulle regole che disciplinano la prova finale, con accenti su termini tecnici e definizioni fondamentali per orientarsi correttamente nel percorso accademico.

Le categorie didattiche e il loro ruolo

Il piano degli studi è suddiviso in più ambiti, ciascuno con una funzione precisa: la categoria A – base costruisce le fondamenta culturali necessarie, la B – caratterizzante disegna il profilo disciplinare del corso, la C – affine o integrativa amplia le competenze con saperi complementari, la D – a scelta consente libertà di personalizzazione formativa, la E – prova finale rappresenta l’esame conclusivo del percorso, mentre la F – altro comprende attività di supporto pratico e linguistico. Ogni categoria risponde a una finalità distinta: dalle basi teoriche alle esperienze professionalizzanti, passando per approfondimenti specialistici.

Caratteristiche principali delle categorie

La categoria A è dedicata allo sviluppo del bagaglio culturale di base, essenziale per affrontare i corsi avanzati; la B fornisce competenze specifiche e indirizza gli studenti verso un profilo professionale definito; la C integra con conoscenze trasversali utili a contestualizzare l’apprendimento; la D permette allo studente di scegliere insegnamenti coerenti con il proprio percorso, inclusi tirocini e esami offerti da altri corsi; la F comprende invece attività linguistiche, informatiche e relazionali volte a migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro. In questa struttura, ogni corso contribuisce in modo complementare alla formazione completa dello studente.

Come vengono selezionati i CFU a scelta

La scelta dei CFU a disposizione delle studentesse e degli studenti segue regole chiare: è possibile scegliere tra insegnamenti appartenenti a grappoli non precedentemente selezionati, tra i corsi a libera scelta offerti dalla VSM e tra gli insegnamenti dell’area economica dell’Ateneo. Queste alternative offrono flessibilità ma richiedono coerenza con il percorso formativo individuato. È importante consultare il piano frequenze per dettagli operativi, prerequisiti e limiti di offerta, così da garantire che le scelte siano valide ai fini del conseguimento del titolo e della corretta acquisizione dei CFU.

Consigli pratici per la scelta

Quando si selezionano i CFU a scelta, è utile considerare l’equilibrio tra: consolidamento delle competenze di base, approfondimenti specialistici e opportunità professionalizzanti. Gli studenti possono optare per esami interni al corso, moduli offerti da altri corsi o attività formative come stage e tirocini. La regola generale è che le scelte siano coerenti con il progetto formativo personale; in caso di dubbi, è consigliabile confrontarsi con il tutor o il referente di corso per verificare la compatibilità degli insegnamenti scelti con il piano di studi e con eventuali obblighi curriculari.

Prova finale, CFU associati e note amministrative

La prova finale è il momento conclusivo del percorso formativo e ha valore formativo oltre che valutativo: integra e applica le competenze acquisite durante gli studi. Nel piano è previsto un CFU parziale relativo alla prova finale: 15 CFU. I riferimenti tecnici sono i seguenti: codice EM0026, settore PROFIN_S, anno 2, insegnamento denominato PROVA FINALE con 15 CFU assegnati. Questi dati devono essere considerati nel conteggio totale dei crediti necessari per il conseguimento del titolo e nella pianificazione delle attività finali.

Infine, si segnala la presenza di una specifica disposizione: Blocco C – solo per studenti a cui è stato attribuito l’OFA di inglese B2. Tale vincolo riguarda la frequenza di determinati insegnamenti o attività integrative e va verificato in fase di iscrizione e pianificazione del piano di studi. Per ogni dubbio amministrativo o didattico è raccomandato consultare la segreteria studenti o il regolamento del corso, così da garantire una conclusione regolare e conforme del percorso formativo.