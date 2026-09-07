Portabilità fondi pensione: governo e parti sociali a confronto

Il governo italiano è chiamato a decidere sulla portabilità dei fondi pensione, una questione aperta da oltre vent'anni che divide le parti sociali.

Il governo italiano si trova di fronte a una decisione cruciale riguardante la previdenza complementare la portabilità dei fondi pensione. Questa questione, aperta da oltre vent’anni, riguarda la possibilità per i lavoratori di trasferire la propria posizione contributiva da un fondo negoziale ad altre forme di previdenza, come i fondi aperti o i piani individuali pensionistici (PIP).

La legge delega n. 243/2004, nota come riforma Maroni, aveva inizialmente previsto la possibilità di trasferire il contributo del datore di lavoro alla forma pensionistica scelta dal lavoratore. Tuttavia, le parti sociali hanno contestato questa interpretazione, ottenendo che la portabilità fosse condizionata da un periodo minimo di due anni di permanenza nel fondo negoziale e da accordi contrattuali.

Le modifiche introdotte dal governo Meloni

Nel 2026, il governo Meloni ha introdotto nella legge di bilancio alcune modifiche significative, tra cui la reintroduzione della libertà di trasferimento delle posizioni tra fondi. Secondo la nuova norma, i dipendenti che hanno scelto di aderire alla previdenza complementare possono trasferire la posizione maturata in un fondo a loro scelta, mantenendo il diritto al contributo datoriale. Tuttavia, l’applicazione di questa norma è stata rinviata al 31 ottobre 2026 a causa delle proteste delle parti sociali.

Le posizioni delle parti sociali

Le principali associazioni datoriali e i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno espresso una netta opposizione alla portabilità indiscriminata del contributo datoriale verso fondi aperti o PIP. In un avviso comune sottoscritto il 26 maggio 2026, hanno sottolineato la necessità di mantenere la stabilità del sistema previdenziale attuale.

Le critiche delle compagnie di assicurazione

Le compagnie di assicurazione, a difesa dei PIP, hanno criticato la norma che limita la portabilità, trovando ascolto nelle commissioni parlamentari e nella Commissione Antitrust. Tuttavia, alla fine, le parti sociali hanno avuto la meglio, mantenendo il controllo sulla gestione dei fondi pensione.

La trasformazione della previdenza complementare

Nel corso degli anni, la funzione della previdenza complementare è cambiata. Inizialmente pensata come una seconda pensione da aggiungere a quella pubblica, si è trasformata in un investimento finanziario favorito dal fisco. Questo cambiamento è evidente dai dati delle liquidazioni: nel 2025, sono state erogate prestazioni in capitale per 5,5 miliardi di euro e in rendita per 347 milioni. Le nuove norme elevano al 60% la quota del montante liquidabile in capitale.

La prevalente destinazione del TFR, una voce retributiva solo italiana, ha finito per contaminare la gestione del montante contributivo privato, contraddicendone la funzione previdenziale. La previdenza complementare ha dovuto svolgere due mestieri, finendo per essere attratta dall’investimento finanziario e sottraendo risorse alla sua funzione principale.

I vantaggi dei fondi pensione privati

I fondi pensione privati offrono rendimenti superiori e una gestione più efficiente rispetto ai sistemi pubblici. Secondo alcuni economisti, i sistemi a capitalizzazione privata sono più efficienti e offrono rendimenti superiori. La gestione privata è più adatta a massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi.

La governance è un altro aspetto cruciale. Un fondo pubblico a capitalizzazione potrebbe essere gestito da soggetti pubblici, sollevando problemi di conflitto di interesse e di moral hazard. Le decisioni di investimento potrebbero essere influenzate da obiettivi di politica economica piuttosto che dalla massimizzazione del rendimento.

La solidarietà intergenerazionale

È importante distinguere tra un meccanismo integrativo e solidaristico all’interno del sistema pensionistico pubblico a ripartizione e un fondo pubblico a capitalizzazione. Il primo è necessario per garantire una pensione adeguata a chi non riesce ad accumulare importi sufficienti, soprattutto in un contesto di carriere discontinue e irregolari.

Un meccanismo di solidarietà intergenerazionale dovrebbe essere alimentato da basi imponibili diverse dai salari e fare affidamento sul sistema fiscale, per esaltare il contenuto di solidarietà.

La comunicazione finanziaria

L’Italia è un grande Paese del risparmio, ma non ancora della cultura finanziaria. Questo crea una contraddizione che deve essere affrontata per garantire una gestione efficiente dei fondi pensione. La comunicazione finanziaria è un’infrastruttura di fiducia che deve essere costruita attraverso la conoscenza e la comprensione delle scelte di investimento.

Le banche e le casse di previdenza private hanno un ruolo centrale in questo processo, poiché rappresentano il principale punto di contatto con la finanza per milioni di italiani. Le casse di previdenza private possono svolgere un ruolo cruciale nella promozione della cultura finanziaria, sottolineando l’importanza degli investimenti nel perimetro nazionale.

La comunicazione finanziaria del futuro dovrà essere un lavoro di sistema, coinvolgendo banche, imprese, professionisti, istituzioni e corpi intermedi. L’obiettivo non è solo convincere, ma far comprendere, perché una persona più informata è anche un risparmiatore più consapevole e un cittadino più autonomo nelle proprie scelte.