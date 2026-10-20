Brixa cerca un analista immobiliare per valutare opportunità, negoziare contratti e crescere in un contesto ibrido a Lazio.

Il brand Brixa parte del gruppo Allcore Spa sta ampliando la propria squadra nel settore immobiliare con una nuova posizione di Real Estate Analyst. L’offerta, rivolta a professionisti con esperienza, prevede un modello di lavoro ibrido che combina attività di analisi desk e sopralluoghi in loco, garantendo così un contatto diretto con il mercato e con i potenziali partner.

Il ruolo di Real Estate Analyst in Brixa: compiti e obiettivi

Il candidato selezionato avrà la responsabilità di identificare, valutare e proporre opportunità immobiliari provenienti da fonti interne e da network esterni. Il processo parte dalla raccolta di dati, passa per l’analisi tecnica ed economica e si conclude con la preparazione di proposte di acquisto e la gestione delle fasi contrattuali. L’attività richiede anche la programmazione e la conduzione di sopralluoghi sul campo durante i quali sarà necessario verificare la fattibilità delle operazioni e raccogliere informazioni sulla zonizzazione e sul potenziale di sviluppo.

Attività di valutazione e sopralluogo sul campo

Durante i sopralluoghi l’analista dovrà redigere report dettagliati, confrontare i dati raccolti con le previsioni di profitto e fornire al team di acquisizioni una visione chiara del valore realizzabile. La capacità di interpretare piani urbanistici e di interfacciarsi con professionisti esterni (architetti, ingegneri, consulenti fiscali) è fondamentale per garantire decisioni informate e tempestive.

Requisiti e competenze richieste per candidarsi

Il profilo ideale possiede tra 2 e 4 anni di esperienza in ruoli analoghi nel settore real estate dimostrando solidi risultati in ambito di negoziazione e analisi numerica. Sono essenziali doti di mindset analitico capacità di stimare il valore di mercato e di valutare la fattibilità di progetti di sviluppo. L’esperienza pregressa in sales e in project management per acquisizioni immobiliari rappresenta un valore aggiunto significativo.

Soft skills e capacità relazionali

Oltre alle competenze tecniche, il candidato deve possedere eccellenti doti comunicative e una spiccata predisposizione al lavoro di squadra. La capacità di presentare proposte in modo chiaro, di gestire trattative complesse e di costruire relazioni durature con partner istituzionali e privati è considerata cruciale per il successo nel ruolo.

Condizioni contrattuali, retribuzione e prospettive di crescita

L’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, una collaborazione tramite partita IVA, con una retribuzione annua compresa tra EUR 20.000 e 25.000. A questo compenso è legato un bonus legato al raggiungimento di KPI che permette di aumentare significativamente il compenso totale in base ai risultati ottenuti. Il contesto di lavoro è definito dinamico e offre concrete opportunità di crescita professionale, grazie alla possibilità di gestire progetti di ampio respiro e di interagire con una rete di contatti in continua espansione.

Chi desidera candidarsi potrà completare la domanda in meno di un minuto, allegando un curriculum e una lettera di presentazione personalizzati. Il processo di selezione è snello e orientato a individuare rapidamente i profili più in linea con le esigenze di Brixa.