Il Consiglio di Stato ha confermato che gli impegni urbanistici inseriti nei titoli edilizi rimangono vincolanti, anche oltre i dieci anni di prescrizione.

Il caso ha avuto origine nella periferia di Padova, dove la signora Lia N. ha acquistato nel 1991 un terreno edificabile sito in via Verga (catasto foglio 181, mappale 635). L’immobile era gravato da un atto unilaterale d’obbligo stipulato nel 1977, con cui i precedenti proprietari si erano impegnati a cedere gratuitamente al Comune una porzione di terreno in cambio della concessione edilizia n. 174. La questione è giunta dinanzi al Consiglio di Stato dopo una serie di contenziosi amministrativi, culminati in una sentenza del TAR del 2024 che aveva respinto il ricorso della nuova proprietaria.

Fatti salienti della lottizzazione e dell’impegno del 1977

Nel 1977, il Comune di Padova aveva autorizzato una lottizzazione previa soddisfazione di oneri di urbanizzazione. Per alleggerire il peso finanziario sui lottizzanti, è stato redatto un impegno unilaterale dal notaio Crivellari, in cui i proprietari originari si obbligavano a trasferire gratuitamente al Comune una zona di circa 815 mq, destinata a standard urbanistici. L’impegno è stato registrato e trascritto, e l’obbligo è stato citato esplicitamente nell’atto di compravendita del 1991, in cui la signora Lia N. dichiarava di conoscere il vincolo.

Il rigetto del permesso di costruire e il dibattito sulla prescrizione

Il 12 dicembre 2019 la nuova proprietaria presenta al Comune una richiesta di permesso di costruire. Il Comune, con comunicazione prot. n. 302190 del 30 luglio 2020, segnala l’esistenza dell’obbligo di cessione gratuita, richiamandolo al provvedimento del 1977. Lia N. replica sostenendo che, avendo trascorso più di quarant’anni senza alcuna azione comunale, il diritto di esigere la cessione è prescritto ai sensi degli artt. 2934-2946 c.c. Il 14 gennaio 2021 il Comune ribadisce il rifiuto, mantenendo viva l’obbligazione.

Il pronunciamento del TAR e la risposta del Consiglio di Stato

Il TAR, con sentenza n. 2640/2024, ha considerato l’impegno come obbligazione propter rem, parte integrante del titolo edilizio, e ha escluso l’applicabilità della prescrizione decennale. La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno consolidato tale interpretazione, ritenendo che gli obblighi legati a standard urbanistici non siano diritti patrimoniali ma strumenti di realizzazione della pianificazione urbana. Il Consiglio di Stato, nella decisione del 21 maggio 2026, ha confermato integralmente la sentenza del TAR, respinto l’appello della ricorrente e dichiarato l’obbligo ancora efficace.

Conseguenze giuridiche della decisione

La pronuncia sottolinea che gli atti unilaterali d’obbligo collegati a concessioni edilizie hanno natura pubblicistica e, perciò, non subiscono l’estinzione per prescrizione. Tale obbligo rimane vincolante per ogni acquirente successivo, che subentra nella posizione giuridica del proprietario originario. Inoltre, la sentenza distingue chiaramente tra obbligazioni patrimoniali, soggette a prescrizione, e obbligazioni a contenuto pubblico, legate all’interesse collettivo di ordinata crescita territoriale.

Nel caso concreto, l’area oggetto dell’impegno è ora classificata, dal secondo Piano degli Interventi del 2023, come zona F3 destinata a verde pubblico e sport. Tale destinazione è incompatibile con la realizzazione di edifici residenziali privati, confermando ulteriormente l’inattuabilità della domanda di permesso di costruire presentata dalla signora Lia N. La sentenza, quindi, non solo ribadisce la permanenza dell’obbligo, ma valorizza anche la coerenza della pianificazione urbanistica recente.

La decisione del Consiglio di Stato pone un importante precedente per la prassi amministrativa: i vincoli urbanistici inseriti come condizioni per il rilascio di titoli edilizi sono irrevocabili finché non vengano soppressi con atti legislativi o mediante espressa disposizione dell’amministrazione competente. La prescrizione può agire soltanto su obbligazioni di natura patrimoniale, quali i contributi di urbanizzazione, ma non su quelle che realizzano l’interesse pubblico di pianificazione territoriale.