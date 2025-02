Prestazioni sanitarie per la guardia di finanza a Mestre

Un nuovo accordo per la salute dei finanzieri

Questa mattina, presso la sede dell’Ulss 3 di Mestre, è stato siglato un importante accordo tra il direttore generale Edgardo Contato e il colonnello Alfonso Ghiraldini. L’intesa prevede l’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche per gli appartenenti alla guardia di finanza, sia in servizio che in congedo, e per i loro familiari conviventi. Questo passo rappresenta un significativo miglioramento nell’accesso ai servizi sanitari per i membri delle forze dell’ordine, garantendo loro un supporto medico adeguato e tempestivo.

Le specializzazioni offerte

Le prestazioni saranno fornite presso gli ambulatori dell’ufficio sanitario della guardia di finanza, situati in via Piave a Mestre. Gli specialisti dell’Ulss 3 offriranno servizi in diverse aree, tra cui cardiologia, gastroenterologia, medicina fisica e riabilitativa, ortopedia e traumatologia, e ostetricia e ginecologia. La disponibilità di strumentazione diagnostica all’avanguardia presso questi ambulatori garantirà un elevato standard di cura e diagnosi, fondamentale per la salute dei finanzieri e delle loro famiglie.

Normative e modalità di erogazione

Questo accordo si inserisce nel quadro normativo stabilito dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, che regola le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie per il personale della guardia di finanza. È importante sottolineare che le prestazioni saranno erogate al di fuori dell’orario di servizio, permettendo così ai medici di conciliare il loro impegno professionale con le esigenze lavorative. Questo approccio flessibile è essenziale per garantire che i membri della guardia di finanza possano ricevere le cure necessarie senza interferire con le loro responsabilità quotidiane.