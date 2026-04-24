Previsioni sull’inflazione e indicatori di fiducia: il quadro aggiornato

Il quadro più recente delle previsioni mostra che le aspettative di inflazione a un anno hanno registrato una flessione di circa 10 punti base, mentre il quadro del sentimento economico evidenzia un recupero di circa 2 punti.

Questi spostamenti emergono confrontando diverse serie provenienti da istituzioni e survey consolidate: U.Mich., NY Fed, la Cleveland Fed e la Survey of Professional Forecasters. I dati portano con sé implicazioni sia per la politica monetaria sia per la percezione delle imprese e dei consumatori.

Per orientarsi tra le serie è utile ricordare che alcune misure sono medie, altre mediane, e che i metodi di raccolta variano: dalle risposte dei consumatori alle stime delle imprese e degli analisti professionali. Le visualizzazioni citate sintetizzano questi elementi, tenendo conto anche di eventi specifici evidenziati nei grafici, come la linea tratteggiata rossa etichettata “Liberation Day” e le aree ombreggiate che marcano i recessi secondo il NBER.

Che cosa mostrano le aspettative di inflazione

La prima serie di riferimento è la misura a un anno dall’U.Michigan Survey of Consumers, riportata nel grafico come mediana. A questa si affiancano la mediana elaborata dalla NY Fed, il valore medio della Cleveland Fed Survey of Firms Inflation Expectations (SoFIE) e il modello della Cleveland Fed, oltre alla mediana della Survey of Professional Forecasters. Complessivamente, la combinazione di queste serie sintetizza un calo contenuto delle aspettative a breve termine: una riduzione immediata di circa 10 bps rispetto all’ultimo punto di osservazione. Tale variazione è piccola ma significativa per gli operatori che seguono l’evoluzione delle pressioni sui prezzi.

Fonti, definizioni e metodo

È importante distinguere tra mediana e media quando si leggono le serie: la mediana evidenzia il valore centrale delle risposte, mentre la media può essere influenzata da estremi. Le fonti citate — U.Mich. (mostrata via FRED), NY Fed, Cleveland Fed e la Philadelphia Fed — adoperano campioni e metodologie differenti, che spiegano parte della dispersione tra le serie. Le etichette colorate nel grafico aiutano a identificare le serie: blu per U.Mich., rosso per NY Fed, teal con croce per SoFIE, marrone chiaro per il modello della Cleveland Fed e azzurro per la Survey of Professional Forecasters.

Indicatori di sentimento e normalizzazione

Il secondo grafico sintetizza il comportamento del sentimento economico attraverso tre indicatori: l’U.Michigan Economic Sentiment (in blu), il Conference Board Confidence Index (in marrone) e il Gallup Confidence (in verde). Per rendere confrontabili queste serie sono state demeaned e poi divise per la deviazione standard calcolata sull’intervallo 2021M01-2025m02. Questa normalizzazione consente di evidenziare scostamenti relativi rispetto a un periodo di riferimento comune.

Elementi visivi rilevanti e segnalazioni

Nel grafico la linea tratteggiata rossa indica un evento segnalato come “Liberation Day“, mentre le zone ombreggiate grigie corrispondono ai periodi di recessione definiti dal NBER (picco-to-trough). Queste annotazioni aiutano a collegare variazioni improvvise del sentimento a momenti specifici del ciclo economico o a eventi esterni. La recente dinamica mostra un lieve miglioramento aggregato di circa 2 punti nell’indicatore composito, un segnale che il sentiment ha recuperato parte del terreno perso, anche se la normalizzazione ricorda che il livello assoluto va interpretato nel contesto storico scelto.

Interpretazioni e possibili implicazioni

La combinazione di un calo delle aspettative d’inflazione a breve termine e di un modesto aumento del sentimento suggerisce un mercato che resta attento ma non allarmato. Da un lato, la riduzione di circa 10 bps nelle attese a un anno può alleggerire la pressione su decisioni di politica monetaria a breve; dall’altro, l’incremento di 2 punti nel sentiment potrebbe riflettere miglioramenti nelle percezioni di consumatori e imprese su crescita e occupazione. Tuttavia, la lettura richiede prudenza: variazioni piccole possono essere transitorie e le differenze metodologiche tra le serie richiedono un’analisi combinata.

In sintesi, osservare congiuntamente le serie dell’U.Mich., della NY Fed e della Cleveland Fed, insieme agli indicatori di fiducia del Conference Board e di Gallup, fornisce una panoramica più robusta rispetto all’uso di un singolo indicatore. Le annotazioni grafiche come “Liberation Day” e le ombreggiature NBER aiutano a collocare i movimenti nel contesto ciclico, evitando interpretazioni isolate.