Prezzo Bitcoin oggi: quotazione in euro e andamento

BTC a 72.033 EUR al 24 ottobre 2026; variazione −1,18% e capitalizzazione globale riportata da CoinGecko.

72.033 EUR al 24 ottobre 2026 è il valore riportato per Bitcoin; la data del dato è 24 ottobre 2026.

La variazione rispetto al dato precedente è −1,18%, mentre la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è indicata in USD con 1623 miliardi (equivalente a 1.62 trilioni secondo la serie fornita); la capitalizzazione totale del mercato cripto registra una variazione di −3.9%.

Nel quadro della dominance, Bitcoin mostra 59.5% contro l’Ethereum dominance: 10.6%; la quotazione di ETH è 2120.97 EUR con una variazione di −0.99%. Dati e numeri sono tratti da CoinGecko.

Un solo dettaglio operativo: la tabella valori visualizza 72.033 | −1,18% | 24 ottobre 2026, che corrisponde ai numeri citati qui e consente il confronto immediato con ETH e le metriche di dominance.

Ultimi valori Data Prezzo (EUR) Variazione sul dato precedente 24/10/2026 72.033 −0,61% (23/10/2026) 23/10/2026 72.477 −3,17% (22/10/2026) 22/10/2026 74.846 +1,30% (21/10/2026) 21/10/2026 73.884 +1,19% (20/10/2026) 20/10/2026 73.014 −0,06% (19/10/2026) 19/10/2026 73.059 +0,83% (18/10/2026) 18/10/2026 72.456 −0,11% (17/10/2026) 17/10/2026 72.537 −1,00% (16/10/2026) 16/10/2026 73.271 +0,52% (15/10/2026) 15/10/2026 72.895 −1,76% (14/10/2026)

Andamento negli ultimi 30 giorni: Dal 25/09/2026 al 24/10/2026: minimo 72.033, massimo 76.842, ultimo 72.033. Fonte: CoinGecko.

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.