Prezzo Bitcoin oggi: quotazione in euro e andamento

72.033 EUR al 24 ottobre 2026 è il valore riportato per Bitcoin; la data del dato è 24 ottobre 2026.
La variazione rispetto al dato precedente è −1,18%, mentre la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è indicata in USD con 1623 miliardi (equivalente a 1.62 trilioni secondo la serie fornita); la capitalizzazione totale del mercato cripto registra una variazione di −3.9%.
Nel quadro della dominance, Bitcoin mostra 59.5% contro l’Ethereum dominance: 10.6%; la quotazione di ETH è 2120.97 EUR con una variazione di −0.99%. Dati e numeri sono tratti da CoinGecko.
Un solo dettaglio operativo: la tabella valori visualizza 72.033 | −1,18% | 24 ottobre 2026, che corrisponde ai numeri citati qui e consente il confronto immediato con ETH e le metriche di dominance.
|Data
|Prezzo (EUR)
|Variazione sul dato precedente
|24/10/2026
|72.033
|−0,61% (23/10/2026)
|23/10/2026
|72.477
|−3,17% (22/10/2026)
|22/10/2026
|74.846
|+1,30% (21/10/2026)
|21/10/2026
|73.884
|+1,19% (20/10/2026)
|20/10/2026
|73.014
|−0,06% (19/10/2026)
|19/10/2026
|73.059
|+0,83% (18/10/2026)
|18/10/2026
|72.456
|−0,11% (17/10/2026)
|17/10/2026
|72.537
|−1,00% (16/10/2026)
|16/10/2026
|73.271
|+0,52% (15/10/2026)
|15/10/2026
|72.895
|−1,76% (14/10/2026)
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.