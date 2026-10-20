CoinShares svela un ETF UCITS sul mining di Bitcoin, segnando un passo decisivo verso la fusione tra finanza tradizionale e cripto‑asset.

Il gestore di asset digitali CoinShares ha annunciato l’ingresso del suo CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF nella contrattazione di Piazza Affari. Il prodotto è denominato in dollari,

Il portafoglio dell’ETF replica un indice di società impegnate nell’estrazione della regina delle criptovalute il Bitcoin. La performance dipende, quindi, dal costo dell’energia, dall’efficienza operativa degli impianti e dalla capacità di ciascun operatore di mantenere una posizione competitiva sul mercato. Il prezzo del Bitcoin, a sua volta, incide direttamente su ricavi e margini delle società minerarie.

Caratteristiche regolamentari e strutturali dell’ETF

Essendo un prodotto UCITS l’ETF rispetta le norme europee in materia di diversificazione, trasparenza e tutela degli investitori. Tale conformità rappresenta una conferma della crescente convergenza tra finanza tradizionale e cripto-asset favorita dalle recenti regolamentazioni dell’Unione Europea. Il responsabile italiano di CoinShares, Matteo Stivanello, ha evidenziato come la tradizione di separazione tra i due mondi stia rapidamente svanendo.

Il profilo degli investitori italiani ad alto patrimonio

Secondo il CoinShares Affluent Investor Crypto Report, nei mercati più maturi circa il 70 % degli investitori con un patrimonio di almeno 500 000 USD possiede asset digitali; in Italia la percentuale è del 58 %. La diversificazione è la motivazione principale per il 35 % del campione nazionale, superando il 19 % della media europea. Inoltre, il 40 % degli investitori italiani con alto patrimonio utilizza il proprio gestore patrimoniale per acquistare cripto-asset, contro il 27 % a livello europeo.

Generazioni e propensione al rischio

La distanza generazionale rimane evidente: gli investitori sotto i 45 anni allocano in media il doppio rispetto ai coetanei più senior, mostrando una maggiore propensione al rischio e a includere le criptovalute nei loro portafogli. Bitcoin continua a essere il punto di riferimento, scelto da oltre l’80 % di chi investe in cripto-asset, ma quasi il 90 % di questi detiene anche Ethereum, stablecoin o altcoin, segno di una strategia più maturata.

Motivazioni e percezioni di protezione

Le tensioni geopolitiche e l’instabilità politica tra Stati Uniti ed Europa spingono molti a considerare gli asset digitali come una possibile copertura contro scenari macroeconomici complessi. Tuttavia, la percezione delle criptovalute come scudo contro inflazione o rischi macro non è sempre confermata dall’andamento storico dei prezzi. Per i consulenti, la sfida consiste nel trasformare l’interesse in decisioni coerenti con gli obiettivi, la tolleranza al rischio e la composizione patrimoniale di ciascun cliente.