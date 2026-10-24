Prezzo Ethereum oggi: quotazione in euro e andamento

Ethereum a 2.120,97 EUR del 24 ottobre 2026: variazione −0,99% e confronto con la capitalizzazione e la dominance.

2.120,97 EUR del 24 ottobre 2026. Questa è la quotazione che cercavi per ETH, presa dal dato pubblicato.

La variazione registrata è −0,99% rispetto al dato precedente; sulla stessa finestra temporale la capitalizzazione totale del mercato crypto segna una variazione di −3.9%. La capitalizzazione di Ethereum è riportata come 290 miliardi di USD (0.29 trillions USD) mentre la dominance di Ethereum è 10.6%.

Per il confronto con Bitcoin, il valore indicato per BTC è 72033 EUR con una variazione di −1.18%; la dominance di Bitcoin è 59.5%. Il quadro numerico mostra una pressione relativamente più ampia sulla capitalizzazione totale rispetto alla sola ETH, e una divergenza nelle dominance che resta marcata.

I dati di quotazione e le percentuali sono tratti da CoinGecko.

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.