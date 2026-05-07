Presentazione del corso di Economia aziendale e informazioni pratiche

Se stai valutando il corso di Laurea in Economia aziendale, questo incontro è pensato per darti una panoramica chiara e concreta.

L’evento unisce una presentazione didattica, una sessione di domande e risposte e una visita della sede: tutto per aiutarti a capire contenuti, organizzazione e opportunità formative. La partecipazione richiede obbligatoriamente la registrazione, e chi sceglie la modalità in presenza potrà accedere solo se registrato per quella modalità.

Struttura dell’incontro e relatori

La parte informativa sarà condotta dai responsabili del corso: il Prof. Enrico Supino (coordinatore del Corso) e la Prof.ssa Vincenza Odorici (vice-coordinatrice). Il programma prevede momenti distinti per presentazione, chiarimenti e visita guidata, pensati per offrire sia aspetti teorici sia indicazioni pratiche sull’organizzazione delle attività. Durante la presentazione verranno illustrate le linee formative, i percorsi didattici e le possibilità di inserimento professionale offerte dal corso di Economia aziendale.

Programma orario

Il calendario dell’evento è strutturato in blocchi ben definiti: Ore 15:00-15:45 dedicati alla presentazione con il Prof. Enrico Supino e la Prof.ssa Vincenza Odorici, Ore 15:45-16:30 riservate alla sessione di domande e risposte per permettere ai partecipanti di chiarire dubbi su piani di studio e sbocchi professionali, e infine Ore 16:30-17:00 per il tour della sede della Scuola di Economia e Management condotto dalla Dott.ssa Chiara Calvio, tutor CLEA. Ogni fascia è pensata per offrire informazioni utili senza sovrapposizioni.

Modalità di iscrizione e accesso

Per partecipare è necessario completare la registrazione utilizzando il pulsante di iscrizione presente nella pagina dell’evento; al momento della registrazione scegli la modalità di partecipazione preferita: in presenza oppure online. Chi opta per la partecipazione in presenza dovrà presentarsi sul luogo indicato almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio, mentre chi sceglie la modalità online accederà tramite Microsoft Teams. Per la sessione virtuale bisognerà aprire la sezione I miei eventi e cliccare il pulsante Partecipa, che si attiverà poco prima dell’inizio dell’incontro.

Accesso alla stanza virtuale e consigli pratici

Se partecipi online, verifica in anticipo il funzionamento di microfono e webcam e assicurati di avere l’app o il browser compatibile con Microsoft Teams. Ricorda che il pulsante Partecipa diventa disponibile pochi minuti prima dell’orario d’inizio nella sezione I miei eventi, pertanto è utile entrare qualche minuto prima per evitare problemi tecnici. Per la partecipazione in presenza, porta con te un documento di identità se richiesto e considera i tempi per la registrazione all’ingresso: arrivare con 15 minuti di anticipo facilita l’accoglienza e la sistemazione nella sala.

Visita della sede e contatti utili

Al termine della presentazione è previsto un tour della sede della Scuola di Economia e Management guidato dalla Dott.ssa Chiara Calvio, tutor CLEA, durante il quale potrai vedere aule, servizi e spazi studio e ottenere informazioni dirette sull’organizzazione quotidiana. Se desideri approfondire prima o dopo l’evento, visita il sito web dedicato al corso di Economia aziendale per materiali, piani di studio e aggiornamenti. Per richieste specifiche o chiarimenti puoi contattare la Dott.ssa Chiara Calvio all’indirizzo email [email protected], che risponde come riferimento per il tutorato CLEA.

Ultime raccomandazioni

In sintesi, assicurati di completare la registrazione scegliendo la modalità più adatta, tieni a portata di mano le informazioni per l’accesso a Microsoft Teams se partecipi online e presentati con anticipo se sarai in sede. L’incontro offre un’occasione preziosa per confrontarti con i docenti, risolvere dubbi tramite la sessione di Q&A e conoscere gli spazi che potrebbero accompagnare il tuo percorso di studi.