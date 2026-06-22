Programma Erasmus+ 2026-2027: guida completa per studenti e personale UniBA

L'Università di Bari offre numerose opportunità attraverso il programma Erasmus+. Scopri come partecipare e chi contattare per informazioni dettagliate.

Il programma Erasmus+ continua a offrire straordinarie opportunità di mobilità per studenti e personale dell’Università di Bari. Con l’edizione 2026-2027, l’attenzione è rivolta sia alle esperienze di studio che ai tirocini all’estero, arricchendo il percorso formativo di chi decide di partecipare.

L’Università di Bari, attraverso il suo Ufficio Erasmusfornisce supporto e assistenza per tutte le fasi del programma, dalla candidatura alla gestione delle pratiche amministrative. La mobilità internazionale rappresenta un valore aggiunto per chi desidera ampliare i propri orizzonti culturali e professionali.

Opportunità di mobilità per studenti e personale

Il programma Erasmus+ offre diverse tipologie di mobilità, tra cui Erasmus+ StudioErasmus+ Traineeship e Global Thesis. Questi programmi permettono agli studenti di trascorrere un periodo di studio presso università partner in Europa e nel mondo, o di svolgere tirocini presso aziende e istituzioni internazionali.

Per il personale docente e amministrativo, sono disponibili opportunità di formazione e scambio, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione internazionale e lo scambio di buone pratiche.

Bandi e scadenze

Le iscrizioni per i corsi di lingua e per le varie tipologie di mobilità sono aperte. Gli studenti interessati possono consultare i bandi disponibili sul sito dell’Università di Bari e presentare la propria candidatura entro le scadenze indicate. Tra i bandi attivi, spiccano il Bando Erasmus+ Studio e il Bando Erasmus Traineeship per l’anno accademico 2026-2027.

Per chi ha già avviato una procedura di mobilità, è possibile richiedere un cambio di sede o una rinuncia alla mobilità tramite i moduli disponibili online. Questi strumenti permettono di gestire eventuali cambi di programma in modo semplice e trasparente.

Contatti e uffici di riferimento

Per informazioni dettagliate e supporto pratico, è possibile rivolgersi all’Ufficio Erasmus dell’Università di Bari, situato al primo piano del Plesso di economia in Largo Abbazia Santa Scolastica. La Sig.ra Rosmery Del Bene è il punto di riferimento principale per tutti gli aspetti amministrativi e organizzativi del programma.

Per contattare l’ufficio, è possibile chiamare al numero +39 080.5715240 o inviare un fax al numero +39 080.5715240. Inoltre, per questioni specifiche relative ai corsi di lingua e alle procedure di candidatura, è possibile contattare la Prof.ssa Antonietta Ivona al numero +39 080.5715062.

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha confermato anche per quest’anno l’edizione del contest Il tuo Erasmus con ESNun’opportunità rivolta agli studenti per condividere le proprie esperienze di mobilità. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del programma Erasmus+.