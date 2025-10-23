Prospettive economiche e tendenze del mercato nel 2025

Crescita del PIL globale nel 2025
Nel 2025, si prevede che il Prodotto Interno Lordo (PIL) globale raggiunga una crescita del 3,8%, sostenuta da una ripresa post-pandemia nei principali mercati. Gli Stati Uniti, con un aumento del 4,2%, e la Cina, al 4,5%, guideranno questa espansione.
Andamento dei tassi di interesse
Il tasso di interesse medio nel 2025 è previsto attestarsi attorno al 3,1%, influenzato dalle politiche monetarie delle banche centrali. La Federal Reserve degli Stati Uniti potrebbe continuare ad aumentare i tassi per combattere l’inflazione, che si prevede rimarrà sopra il 2%.
Mercati azionari: performance prevista
Le previsioni per i mercati azionari globali mostrano un potenziale aumento del 8% nel 2025, con settori come la tecnologia e l’energia rinnovabile che potrebbero registrare performance superiori. L’indice S&P 500 potrebbe raggiungere i 4.800 punti entro la fine dell’anno.
Impatti della geopolitica sui mercati
Le tensioni geopolitiche, in particolare tra gli Stati Uniti e la Cina, potrebbero influenzare i mercati finanziari. Un aumento delle tariffe commerciali potrebbe portare a un calo del 2% nei mercati emergenti, mentre i mercati sviluppati potrebbero mantenere una certa stabilità.
Previsioni sull’inflazione
Si prevede che l’inflazione globale si stabilizzi attorno al 2,5% nel 2025, con fluttuazioni in base all’andamento dei prezzi delle materie prime. L’inflazione core, escludendo i beni volatili, potrebbe registrare un valore del 2%.