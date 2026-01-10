Pubblicazione dei Risultati degli Esami di Economia e Gestione dell’Innovazione

La comunicazione dei risultati degli esami rappresenta un momento cruciale per gli studenti e per il corpo docente.

Oggi, 10 gennaio 2026, vengono resi noti i risultati per il corso di Economia e gestione dell’innovazione, in relazione all’appello del 19 dicembre 2026. Questo annuncio è rivolto a tutti gli studenti che non si sono registrati sulla piattaforma Delphi.

Risultati dell’esame

In questa sezione, sono elencati i risultati ottenuti dagli studenti che hanno partecipato all’esame di Economia e gestione dell’innovazione. È importante rilevare che i risultati per chi non si è registrato su Delphi potrebbero essere pubblicati con un certo ritardo. Di seguito sono riportati i dettagli sui punteggi ottenuti:

344027 : 21

: 21 369017 : 18

: 18 347680 : 29

: 29 362078 : 21

: 21 341816 : 29

: 29 323186 : non superato

: non superato 357252: 28

Procedure post-esame

Dopo la pubblicazione dei risultati, gli studenti possono intraprendere varie azioni. In particolare, per coloro che non sono soddisfatti del voto, è necessario rifiutare il voto tramite la piattaforma Delphi. Inoltre, è prevista una sessione di revisione dei compiti, programmata per lunedì 12 gennaio alle ore 13:00. Gli studenti interessati dovranno registrarsi entro il giorno precedente utilizzando il link fornito nel comunicato ufficiale.

Dettagli sulla revisione

La revisione dei compiti rappresenta un’importante opportunità per ottenere chiarimenti e discutere eventuali errori. L’accesso alla revisione è possibile solo attraverso un account istituzionale di Tor Vergata. Il link per la sessione di revisione sarà inviato via email agli studenti registrati.

Informazioni aggiuntive per gli studenti

Per gli studenti che hanno ottenuto un risultato insufficiente, si informa che il voto sarà registrato come ritirato sulla piattaforma Delphi. È fondamentale rimanere informati sulle procedure e sulle scadenze per evitare inconvenienti. Gli studenti sono incoraggiati a contattare i docenti via email per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

Contatti e supporto

Per ulteriori informazioni relative all’esame o al corso, gli studenti possono contattare direttamente i docenti responsabili, N. M. Gusmerotti e C. Cerruti. Gli orari di ricevimento e le modalità di contatto sono disponibili sul sito ufficiale del Dipartimento di Economia e Finanza.