Requisiti e procedure per l’iscrizione alla laurea magistrale in economia manageriale

Vuoi iscriverti alla laurea magistrale in economia manageriale? Scopri i requisiti, le date delle prove e le procedure per l'iscrizione.

L’accesso a un corso di laurea magistrale rappresenta un passo cruciale per chi desidera approfondire le proprie competenze in un campo specifico. Per il corso di laurea magistrale in Economia Manageriale l’università di Cagliari ha stabilito una serie di requisiti e procedure che gli studenti devono conoscere per poter intraprendere questo percorso formativo.

La laurea magistrale in Economia Manageriale è un’opportunità per specializzarsi in un settore in continua evoluzione, acquisendo competenze avanzate che possono aprire le porte a numerose opportunità professionali. Ma quali sono i passi necessari per accedere a questo corso?

Requisiti di accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Economia Manageriale, gli studenti devono possedere una serie di requisiti fondamentali. Innanzitutto, è necessario essere in possesso di una laurea triennale nelle classi di laurea L-18 e 17 o L-33 e 28, oppure di una laurea conseguita nel previgente ordinamento quadriennale in Economia. Inoltre, è richiesta una certificazione di lingua inglese di livello B1.

Oltre a questi requisiti di base, gli studenti devono dimostrare di possedere un’adeguata preparazione personale. Questo può avvenire tramite la verifica documentale della carriera, nel caso di un voto di laurea pari o superiore a 92/110, oppure tramite una prova scritta su temi relativi a materie come Economia Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Economia e Gestione delle Imprese, Marketing e Organizzazione Aziendale.

Prova di accesso

La prova di accesso per il corso di laurea magistrale in Economia Manageriale si terrà il 15 settembre 2026 alle ore 9.00, presso l’aula 7 dell’Edificio Baffi in Via Sant’Ignazio da Laconi, 74 a Cagliari. La scadenza per l’iscrizione alla prova è fissata al 9 settembre 2026.

La verifica del possesso dei requisiti curriculari e delle conoscenze richieste, nonché dell’adeguatezza della preparazione personale, è demandata a una commissione apposita. Gli studenti stranieri che richiedono il visto e che non hanno conseguito il titolo di accesso in Italia, dovranno presentare una documentazione specifica che verrà valutata dalla commissione.

Procedure per studenti internazionali

Per gli studenti non comunitari residenti all’estero, le procedure di iscrizione sono leggermente diverse. Questi studenti devono seguire i passi descritti nella pagina dedicata ai cittadini non UE residenti all’estero sul sito dell’università di Cagliari. È importante seguire attentamente le istruzioni fornite per evitare problemi durante il processo di iscrizione.

La commissione valuterà il possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della preparazione personale sulla base della documentazione presentata. In particolare, verranno analizzati il percorso di laurea, il possesso dei CFU necessari, la media delle valutazioni conseguite e il posizionamento dell’università che ha rilasciato il titolo. Inoltre, sarà richiesta una certificazione di lingua inglese di livello B1 e una certificazione di lingua italiana di livello B2.

Qualora dalla documentazione presentata non risultasse il possesso delle soglie richieste, sarà previsto un colloquio, anche per via telematica, per stabilire il livello di preparazione personale. Questo colloquio si svolgerà entro la fine del mese di luglio.

Tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono obbligati a iscriversi online alla prova di verifica della preparazione personale e a effettuare il pagamento della relativa tassa di iscrizione. Le comunicazioni riguardanti gli esiti della prova verranno fornite in base al numero di pre-matricola.