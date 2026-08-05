Rinnovamento urbano a Guardamiglio: i dettagli degli interventi finanziati

Guardamiglio si prepara a una serie di importanti interventi urbani grazie a un finanziamento di 460mila euro. Scopri i dettagli dei progetti per strade, scuola e sport.

Il Comune di Guardamiglio ha approvato un piano di investimenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Grazie a un finanziamento di 460mila euro, derivante da oneri di urbanizzazione legati alla costruzione di un nuovo insediamento produttivo, saranno realizzati importanti interventi infrastrutturali e di riqualificazione.

L’amministrazione comunale ha varato una variazione di bilancio per avviare i lavori, che riguarderanno principalmente la viabilità, gli edifici pubblici e gli impianti sportivi. Il sindaco Giancarlo Rossetti ha espresso soddisfazione per l’approvazione del progetto, sottolineando l’importanza di questi interventi per il futuro del territorio.

Riqualificazione della viabilità e degli spazi pubblici

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il rifacimento di via Roma, che riceverà un finanziamento di circa 130mila euro. I lavori interesseranno il tratto compreso tra l’ingresso del paese e la caserma dei carabinieri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’accessibilità per tutti i cittadini.

Oltre al nuovo manto stradale, sono previsti l’allargamento e la sistemazione dei marciapiedi tra via De Gasperi e via Umberto I. Questi interventi mirano a garantire un percorso più sicuro e accessibile, soprattutto per persone con disabilità, famiglie con passeggini e pedoni.

Interventi sugli impianti sportivi e gli edifici pubblici

Un’altra parte del finanziamento sarà destinata alla ristrutturazione del centro sportivo comunale. Circa 70mila euro saranno utilizzati per rifare la copertura della tensostruttura, gravemente danneggiata dal forte vento del 2 giugno. Questo intervento è fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti e la continuità delle attività sportive.

Altri 20mila euro saranno impiegati per il rifacimento del tetto della cappella del cimitero, mentre circa 85mila euro finanzieranno gli interventi di adeguamento antincendio dell’edificio scolastico. Questi lavori sono essenziali per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli spazi pubblici.

Sviluppo industriale e nuove opportunità

Oltre agli interventi urbani, il Comune di Guardamiglio ha approvato il progetto di Nippon Sanso, che prevede la ristrutturazione e l’ampliamento del proprio stabilimento. Questo intervento genererà circa 51mila euro di oneri, che saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria del parco fotovoltaico comunale e per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza territoriale.

Prima dell’avvio dell’attività produttiva, saranno effettuati i controlli previsti da Arpa e Vigili del Fuoco per verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per il territorio, contribuendo a migliorare le infrastrutture pubbliche e a creare nuove opportunità economiche.

Gli interventi previsti dal piano di investimenti di Guardamiglio rappresentano un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Grazie a questi progetti, il Comune punta a creare un ambiente più sicuro, accessibile e sostenibile per tutti i residenti.