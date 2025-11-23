Rivalutazione del Renminbi: Un Passo Fondamentale per la Crescita Economica della Cina

Il renminbi, valuta cinese, è attualmente sottovalutato e questa situazione ha ripercussioni significative sull’economia cinese e mondiale.

La leadership cinese ha espresso il desiderio di aumentare la domanda interna, ma il surplus della bilancia dei pagamenti continua a rappresentare un ostacolo. È giunto il momento che il governo cinese consideri una rivalutazione decisa della propria valuta rispetto al dollaro e in termini ponderati rispetto al commercio.

La questione della sottovalutazione

Per comprendere l’entità della sottovalutazione del renminbi, è utile esaminare i modelli di valutazione delle valute, che si basano in gran parte sulle posizioni della bilancia dei pagamenti. Secondo il rapporto esterno del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il surplus ciclicamente corretto della bilancia dei pagamenti per la Cina nel 2025 era stimato al 2,0% del prodotto interno lordo (PIL), superando di 1,2 punti percentuali la norma. Il FMI ha quindi indicato un potenziale di sottovalutazione del renminbi pari all’8,5%.

Le revisioni delle stime del FMI

Nel rapporto di ottobre del FMI, il surplus della bilancia dei pagamenti per il 2025 è stato rivisto al 3,3% del PIL. Applicando le stime di elasticità del FMI, questo suggerirebbe una sottovalutazione di circa il 18%, considerando che il surplus corretto ciclicamente è in linea con queste stime. Tuttavia, i dati utilizzati dal FMI dipendono dalle informazioni sulla bilancia dei pagamenti cinesi, le quali hanno cominciato a differire significativamente dai dati commerciali cinesi dopo il cambiamento della metodologia di calcolo nel 2025.

Un’analisi più approfondita

Se si prendono in considerazione i dati doganali, che si basano sulla metodologia precedente, si osserva un aumento significativo del surplus della bilancia dei pagamenti. Inoltre, se si assume che il saldo dei redditi rimanga invariato, nonostante il crescente surplus degli investimenti internazionali netti, il surplus potrebbe arrivare a circa il 5% del PIL. Applicando l’elasticità del FMI, si potrebbe arrivare a una sottovalutazione di circa il 30%.

È interessante notare che questa sottovalutazione è inferiore al 23,4% calcolato tramite il Big Mac Index. Un’analisi tramite l’effetto Penn, come evidenziato nello studio di Cheung, Chinn e Nong del 2017, potrebbe portare a risultati simili. Sebbene questa stima di sottovalutazione sia minore rispetto al 30% circa registrato nel maggio del 2006, è fondamentale notare che la Cina oggi rappresenta un’economia molto più grande, contribuendo a una porzione significativamente maggiore del PIL mondiale.

Implicazioni per l’economia globale

In sostanza, la sottovalutazione dello yuan sostiene la crescita del PIL cinese, ma ciò avviene a scapito della domanda aggregata nel resto del mondo, in particolare in Europa. Nonostante la volontà di riforma, i decisori politici cinesi potrebbero resistere a un apprezzamento della valuta per diversi motivi. Un rafforzamento dello yuan potrebbe complicare la gestione dell’eccesso di capacità nel settore manifatturiero. Inoltre, la possibilità che i prezzi delle azioni calino nel contesto domestico per compensare l’apprezzamento internazionale rappresenta una preoccupazione. La disinflazione è un problema attuale e l’apprezzamento dello yuan potrebbe aggravare tale situazione.

Prospettive future

Se si fosse un tecnico incaricato di stabilizzare la ricchezza delle famiglie e il sistema finanziario in generale, si sarebbe riluttanti a modificare il regime di cambio. Si tratta dello yuan della Cina, ma le sue implicazioni sono un problema globale. È cruciale che la Cina prenda in considerazione le sue politiche valutarie per favorire un equilibrio economico sostenibile, non solo per il proprio benessere, ma anche per quello dell’economia mondiale.