Russell 2000: Performance e Caratteristiche del Fondo di State Street

Un'analisi dettagliata del fondo Russell 2000, con focus su performance, asset e strategie di investimento.

Il fondo Russell 2000, gestito da State Street Global Advisorsrappresenta un’opportunità di investimento mirata alle piccole imprese statunitensi. Con un NAV ufficiale di $82,62 al 5 giugno 2026, questo fondo offre un accesso diversificato a un segmento dinamico del mercato azionario.

L’obiettivo principale del fondo è replicare la performance dell’Indice Russell 2000un benchmark composto da circa 2000 titoli che coprono l’8% del mercato azionario statunitense. Questo indice è ponderato per capitalizzazione di mercato e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori interessati alle società di piccole dimensioni.

Performance e Caratteristiche del Fondo

Al 31 maggio 2026, il fondo ha registrato una performance annuale del 42,52%superando leggermente l’indice di riferimento. La performance a tre anni si attesta al 19,78%mentre quella a cinque anni è del 6,18%. Questi dati evidenziano la capacità del fondo di mantenere una performance competitiva nel lungo periodo.

Il fondo ha un TER (Total Expense Ratio) dello 0,30%indicando costi operativi contenuti rispetto ad altri fondi simili. Con un investimento minimo di 1 azioneè accessibile anche a piccoli investitori. La valuta di negoziazione include CHF, EUR, GBP, MXN e USDoffrendo flessibilità agli investitori internazionali.

Principali Posizioni e Settori

Al 4 giugno 2026, le principali posizioni del fondo includono Bloom Energy Corporation Class A con un peso del 1,87%Credo Technology Group Holding Ltd. all’1,03%e Sterling Infrastructure Inc. allo 0,87%. Questi titoli rappresentano settori chiave come l’energia, la tecnologia e l’infrastruttura.

La scomposizione settoriale del fondo mostra una forte presenza nei settori Industria (19,95%)Tecnologia (15,91%)Sanità (15,84%) e Finanziari (15,49%). Questo mix diversificato aiuta a mitigare i rischi specifici di settore e a cogliere opportunità di crescita in vari ambiti.

Strategie di Investimento e Metodologie

Il fondo utilizza una metodologia di replica ottimizzatache mira a replicare la performance dell’indice con la massima precisione possibile. La deviazione standard del fondo è del 20,00%mentre il tracking error è dello 0,08%indicando una stretta aderenza all’indice di riferimento.

La politica dei dividendi del fondo è di tipo accumulazioneil che significa che i proventi sono reinvestiti nel fondo stesso. Questo approccio è ideale per gli investitori che cercano una crescita a lungo termine senza la necessità di distribuzioni periodiche.

Con un domicilio in Irlanda e una società di gestione delegata come State Street Global Advisors Trust Companyil fondo beneficia di una struttura solida e di una gestione professionale. La società emittenteSSGA SPDR ETFs Europe II plcgarantisce trasparenza e conformità agli standard UCITS.