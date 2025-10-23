Saipem prevede un incremento dei ricavi e degli utili nel 2025

Nel corso del 2025, Saipem ha dimostrato una performance robusta nei suoi risultati finanziari, chiudendo i primi nove mesi con una crescita significativa.

L’azienda ha riportato ricavi pari a 10,98 miliardi di euro, un incremento dell’8,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Solo nel terzo trimestre, i ricavi hanno raggiunto 3,77 miliardi di euro, mostrando un lieve aumento rispetto ai 3,71 miliardi del 2024.

Analisi dei risultati finanziari

Un elemento chiave dei risultati è l’Ebitda adjusted, che ha registrato una crescita del 32,7% a 1,2 miliardi di euro, rappresentando il 10,9% dei ricavi totali. Questo confronto con il 2024, dove l’Ebitda era di 905 milioni di euro e corrispondeva all’8,9% dei ricavi, evidenzia un miglioramento significativo. Nel terzo trimestre, l’Ebitda adjusted è stato di 437 milioni, rispetto ai 340 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

Utile netto e ordini acquisiti

Il utile netto ha visto un incremento del 7,3% nei primi nove mesi, arrivando a 221 milioni di euro. Tuttavia, nel terzo trimestre, l’utile è sceso a 81 milioni, rispetto ai 88 milioni dello stesso trimestre del 2024. Saipem ha continuato a ricevere nuovi ordini, totalizzando 7,5 miliardi di euro da inizio anno, anche se questo è in calo rispetto ai 13,5 miliardi dell’anno precedente. Nel terzo trimestre, gli ordini acquisiti ammontano a 3,2 miliardi, un netto calo rispetto ai 6,4 miliardi del 2024.

Prospettive future e sfide finanziarie

Nonostante la flessione negli ordini, il portafoglio ordini complessivo di Saipem si attesta a 30,55 miliardi di euro, in calo rispetto ai 34 miliardi dell’anno precedente. L’inclusione degli ordini delle società non consolidate porta il valore a 30,68 miliardi. La posizione finanziaria netta, dopo l’applicazione dell’IFRS 16, è risultata negativa per 411 milioni, rispetto a una posizione positiva di 23 milioni al 31 dicembre 2024. Tuttavia, al lordo dell’IFRS 16, la posizione finanziaria è positiva per 844 milioni di euro.

Obiettivi per il 2025

Guardando al futuro, Saipem ha confermato le proprie previsioni per il 2025, anticipando ricavi intorno ai 15 miliardi di euro, un Ebitda previsto di circa 1,6 miliardi, e un cash flow operativo netto di 900 milioni. Gli investimenti programmati si aggirano attorno ai 500 milioni di euro, con un free cash flow atteso di almeno 500 milioni, al netto dei canoni di locazione. Queste stime dimostrano un approccio strategico e prudente da parte dell’azienda, che punta a consolidare la propria posizione nel mercato.