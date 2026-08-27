Scopri come far fruttare i tuoi risparmi con Trade Republic e i BOT del Tesoro

Trade Republic offre interessi promozionali e investimenti da 1 euro. Scopri come i BOT del Tesoro possono aiutarti a far fruttare la tua liquidità in pochi mesi.

Nel panorama finanziario del 2026, emergono nuove opportunità per far crescere i propri risparmi. Tra le novità più interessanti, spiccano le offerte di Trade Republic e i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) in asta. Questi strumenti offrono rendimenti attraenti e flessibilità, adatti sia a chi cerca soluzioni di breve termine che a chi vuole iniziare a investire con importi minimi.

Trade Republic, una piattaforma di investimento innovativa, ha lanciato una promozione che riconosce un interesse del 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro per i nuovi clienti. Questa offerta combina conto, investimenti e una carta di debito, permettendo di automatizzare il risparmio e collegare le spese quotidiane a funzioni come Saveback e Round up. Inoltre, la piattaforma consente di investire da soli 1 euro in una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, ETF, obbligazioni e criptovalute.

Trade Republic: interessi promozionali e investimenti flessibili

La promozione di Trade Republic è particolarmente vantaggiosa per chi ha liquidità da parcheggiare. Con un deposito di 10.000 euro, ad esempio, è possibile ottenere 300 euro lordi di interesse annuo, prima delle eventuali imposte. Su un importo di 50.000 euro, il rendimento teorico sale a 1.500 euro lordi all’anno. Tuttavia, è importante ricordare che il tasso promozionale riguarda solo la liquidità e non elimina i rischi legati agli investimenti.

Oltre agli interessi promozionali, Trade Republic offre la possibilità di investire da 1 euro in diversi strumenti finanziari. La piattaforma permette di accedere ad azioni ed ETF globali, obbligazioni societarie e titoli di Stato, criptovalute e derivati. È possibile anche impostare piani di accumulo ricorrenti, che consentono di investire importi contenuti e proseguire automaticamente secondo la frequenza scelta.

La carta di debito Visa di Trade Republic non prevede un canone mensile. La versione virtuale è gratuita, mentre la Classic costa 5 euro una tantum e la Mirror 50 euro una tantum. I prelievi ATM non prevedono commissioni per importi pari o superiori a 100 euro, e non vengono applicate commissioni aggiuntive sul cambio per le spese in valuta estera.

BOT del Tesoro: soluzioni di breve termine per far fruttare la liquidità

Per chi ha liquidità da far fruttare in pochi mesi, i BOT del Tesoro rappresentano un’opzione interessante. La terza tranche del BOT a 6 mesi, con scadenza fissata per il 29 gennaio 2027, offre un rendimento effettivo a scadenza del 2,62% (2,29% netto). Questo strumento è ideale per il parcheggio di brevissimo termine della liquidità infruttifera, con un impegno temporale di soli 151 giorni.

Un altro BOT in asta è lo zero coupon con scadenza il 14 dicembre 2026. Con un rendimento del 2,42% annuo (2,14% netto), questo strumento offre un’opportunità di guadagno netto di trattenute e commissioni in soli 105 giorni. Ad esempio, con un capitale di 200.000 euro, è possibile ottenere circa 1.200 euro netti a scadenza.

I BOT sono strumenti sicuri e liquidi, garantiti dallo Stato Italiano. Possono essere liquidati prima del termine e godono di ampi volumi di scambio e spread bid-ask molto stretti. Tuttavia, durano poco tempo e sono più adatti a chi cerca soluzioni di breve termine piuttosto che investimenti di lungo respiro.

Come investire 100.000 euro: strategie e considerazioni

Investire 100.000 euro richiede una strategia ben strutturata. A questa cifra, la garanzia sui depositi bancari copre esattamente l’importo, il che significa che è necessario considerare soluzioni diversificate per proteggere il capitale. I costi raddoppiano in valore assoluto, e un punto di costo in più vale 17.500 euro su dieci anni. È quindi fondamentale scegliere strumenti a basso costo per massimizzare i rendimenti.

Prima di muovere la somma, è importante porsi tre domande chiave: quando ti servono i soldi, quanto sei disposto a vedere scendere il capitale e cosa hai già nel tuo portafoglio. A questa cifra, la rendita sostenibile è di circa 290 euro al mese non mille. Chi promette di più sta prelevando capitale.

È fondamentale valutare attentamente le proprie esigenze e rischiare solo il capitale che si è disposti a perdere. Con una strategia ben pianificata, è possibile ottenere rendimenti attraenti e diversificare il proprio portafoglio in modo efficace.