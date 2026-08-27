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27 Agosto 2026

Scopri come far fruttare i tuoi risparmi con Trade Republic e i BOT del Tesoro

Trade Republic offre interessi promozionali e investimenti da 1 euro. Scopri come i BOT del Tesoro possono aiutarti a far fruttare la tua liquidità in pochi mesi.

· · 4 min
Scopri come far fruttare i tuoi risparmi con Trade Republic e i BOT del Tesoro

Nel panorama finanziario del 2026, emergono nuove opportunità per far crescere i propri risparmi. Tra le novità più interessanti, spiccano le offerte di Trade Republic e i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) in asta. Questi strumenti offrono rendimenti attraenti e flessibilità, adatti sia a chi cerca soluzioni di breve termine che a chi vuole iniziare a investire con importi minimi.

Trade Republic, una piattaforma di investimento innovativa, ha lanciato una promozione che riconosce un interesse del 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro per i nuovi clienti. Questa offerta combina conto, investimenti e una carta di debito, permettendo di automatizzare il risparmio e collegare le spese quotidiane a funzioni come Saveback e Round up. Inoltre, la piattaforma consente di investire da soli 1 euro in una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, ETF, obbligazioni e criptovalute.

Trade Republic: interessi promozionali e investimenti flessibili

La promozione di Trade Republic è particolarmente vantaggiosa per chi ha liquidità da parcheggiare. Con un deposito di 10.000 euro, ad esempio, è possibile ottenere 300 euro lordi di interesse annuo, prima delle eventuali imposte. Su un importo di 50.000 euro, il rendimento teorico sale a 1.500 euro lordi all’anno. Tuttavia, è importante ricordare che il tasso promozionale riguarda solo la liquidità e non elimina i rischi legati agli investimenti.

Oltre agli interessi promozionali, Trade Republic offre la possibilità di investire da 1 euro in diversi strumenti finanziari. La piattaforma permette di accedere ad azioni ed ETF globali, obbligazioni societarie e titoli di Stato, criptovalute e derivati. È possibile anche impostare piani di accumulo ricorrenti, che consentono di investire importi contenuti e proseguire automaticamente secondo la frequenza scelta.

La carta di debito Visa di Trade Republic non prevede un canone mensile. La versione virtuale è gratuita, mentre la Classic costa 5 euro una tantum e la Mirror 50 euro una tantum. I prelievi ATM non prevedono commissioni per importi pari o superiori a 100 euro, e non vengono applicate commissioni aggiuntive sul cambio per le spese in valuta estera.

BOT del Tesoro: soluzioni di breve termine per far fruttare la liquidità

Per chi ha liquidità da far fruttare in pochi mesi, i BOT del Tesoro rappresentano un’opzione interessante. La terza tranche del BOT a 6 mesi, con scadenza fissata per il 29 gennaio 2027, offre un rendimento effettivo a scadenza del 2,62% (2,29% netto). Questo strumento è ideale per il parcheggio di brevissimo termine della liquidità infruttifera, con un impegno temporale di soli 151 giorni.

Un altro BOT in asta è lo zero coupon con scadenza il 14 dicembre 2026. Con un rendimento del 2,42% annuo (2,14% netto), questo strumento offre un’opportunità di guadagno netto di trattenute e commissioni in soli 105 giorni. Ad esempio, con un capitale di 200.000 euro, è possibile ottenere circa 1.200 euro netti a scadenza.

I BOT sono strumenti sicuri e liquidi, garantiti dallo Stato Italiano. Possono essere liquidati prima del termine e godono di ampi volumi di scambio e spread bid-ask molto stretti. Tuttavia, durano poco tempo e sono più adatti a chi cerca soluzioni di breve termine piuttosto che investimenti di lungo respiro.

Come investire 100.000 euro: strategie e considerazioni

Investire 100.000 euro richiede una strategia ben strutturata. A questa cifra, la garanzia sui depositi bancari copre esattamente l’importo, il che significa che è necessario considerare soluzioni diversificate per proteggere il capitale. I costi raddoppiano in valore assoluto, e un punto di costo in più vale 17.500 euro su dieci anni. È quindi fondamentale scegliere strumenti a basso costo per massimizzare i rendimenti.

Prima di muovere la somma, è importante porsi tre domande chiave: quando ti servono i soldi, quanto sei disposto a vedere scendere il capitale e cosa hai già nel tuo portafoglio. A questa cifra, la rendita sostenibile è di circa 290 euro al mese non mille. Chi promette di più sta prelevando capitale.

È fondamentale valutare attentamente le proprie esigenze e rischiare solo il capitale che si è disposti a perdere. Con una strategia ben pianificata, è possibile ottenere rendimenti attraenti e diversificare il proprio portafoglio in modo efficace.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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