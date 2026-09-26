Kraken vuole trasformarsi in hub finanziario, Binance sostiene USDC contro Tether e Bitget registra un furto da 83 milioni di dollari in XRP.

Il panorama delle criptovalute sta vivendo una fase di forte rinnovamento: grandi player cercano di ampliare i propri ruoli, le stablecoin si contendono la supremazia di liquidità e nuovi rischi di sicurezza emergono in maniera preoccupante. In questo contesto, Kraken, Binance e Bitget sono al centro di tre dinamiche molto diverse ma interconnesse, che delineano le sfide e le opportunità del settore.

Kraken si proietta come infrastruttura finanziaria

Payward, la società madre di Kraken sta destinando risorse multimiliardarie per superare il semplice ruolo di exchange e offrirsi come infrastruttura integrata per operazioni di trading, pagamenti, gestione patrimoniale e servizi istituzionali. Il co-CEO Arjun Sethi ha spiegato che l’obiettivo è creare un ecosistema unico dove tutti i prodotti finanziari si interfacciano su una singola piattaforma, facilitando l’interazione tra finanza tradizionale e cripto-finanza. Gli analisti interpretano questa mossa come un tentativo di collocare Kraken accanto a provider tradizionali, puntando a diventare il ponte tra le due realtà. Tuttavia, tale ambizione richiederà un monitoraggio regolamentare continuo e un’infrastruttura tecnologica robusta per garantire sicurezza e compliance.

Binance e Circle rafforzano USDC contro il dominio di Tether

Binance aveva già iniziato una collaborazione con Circle per promuovere l’uso di USDC. Nel 2026 l’accordo è stato rinnovato e ampliato a cinque anni, con un investimento diretto di 100 milioni di dollari da parte di Binance, che ha anche acquisito una partecipazione nel token CRCL a 87,37 dollari. USDC ha così beneficiato di una distribuzione più capillare nei mercati emergenti, dove Binance vanta una base utenti ampia. I dati di Kaiko mostrano che le coppie di trading in USDC su Binance sono passate da 140 a 329, e il volume mensile è passato da una fascia tra 20 e 40 miliardi di dollari a oltre 80 miliardi. Nonostante questi segnali, Tether mantiene una liquidità globale più profonda, con una capitalizzazione di circa 140 miliardi di dollari rispetto ai 74 miliardi di USDC, rendendo difficile un rovesciamento rapido del mercato.

Impatto dell’investimento Binance-Circle

L’iniezione di 100 milioni di dollari non solo rafforza il capitale di Circle, ma le consente di ampliare la Circle Payments Network collegando istituzioni finanziarie in settori tradizionali e creando nuove vie di pagamento in stablecoin. Inoltre, l’acquisizione di Tazapay, valore 400 milioni di dollari, porta relazioni bancarie locali in Asia, favorendo l’adozione di USDC in regioni dove Tether è già consolidato.

Bitget vittima di furto di XRP e ricerca sulla privacy di Bitcoin

Un recente attacco informatico ha compromesso tre portafogli gestiti da Bitget provocando un trasferimento complessivo di 83 milioni di dollari in XRP. Due wallet sono quasi stati svuotati, mentre un terzo è ancora in fase di drenaggio, con circa 75 milioni di dollari distribuiti nei cinque indirizzi originali. L’incidente evidenzia l’impossibilità per Ripple di “congelare” direttamente i fondi sulla blockchain, sottolineando i limiti di intervento post-transazione e l’importanza di sistemi di custodia più resilienti.

Proposta di privacy per Bitcoin

Parallelamente al caso Bitget, alcuni ricercatori stanno sviluppando una soluzione per introdurre transazioni private su bitcoin ispirate al modello di Zcash ma senza modificare il protocollo di base. Il progetto prevede un layer parallelo in cui i Bitcoin vengono temporaneamente bloccati, poi rilasciati tramite meccanismi zero-knowledge, garantendo anonimato senza alterare la rete principale. Attualmente, la fase di blocco e sblocco dei fondi rimane un punto critico non ancora risolto, rendendo la proposta ancora sperimentale.

Le tre vicende delineate – la trasformazione di Kraken in hub infrastrutturale, la corsa tra USDC e Tether alimentata dal nuovo patto Binance-Circle e l’attacco a Bitget accompagnato da ricerche sulla privacy di Bitcoin – mostrano un ecosistema cripto in rapido cambiamento, con opportunità di crescita ma anche una crescente attenzione ai rischi operativi e alla regolamentazione.