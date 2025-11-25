Scopri come ottenere buoni Amazon con Credem Link: la guida completa

La promozione lanciata da Credem offre un’opportunità interessante per chi desidera ottenere vantaggi extra aprendo un conto bancario.

L’iniziativa, denominata Credem Link Autunno 2025, consente di ricevere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon. Tuttavia, è importante sottolineare che questa promozione è valida solo fino al 30 novembre 2025.

Modalità di partecipazione all’iniziativa

Per partecipare alla promozione, è necessario aprire un nuovo conto corrente Credem Link. Durante la registrazione, sarà richiesto di inserire un codice promozionale, BONUS200, per accedere ai buoni regalo. Questo conto risulta particolarmente vantaggioso per chi cerca un servizio bancario privo di costi di gestione, accompagnato dalla comodità dell’Internet Banking e di un’app dedicata.

Dettagli sul conto corrente Credem Link

Credem Link è un conto corrente online che offre numerosi vantaggi. Non prevede alcun canone mensile e include una carta di debito, facilitando la gestione delle finanze quotidiane. Gli utenti possono contare su un team di consulenti, disponibili sia in filiale sia online, per risolvere eventuali problematiche.

Requisiti per ricevere i buoni regalo

Dopo aver aperto il conto, è necessario rispettare alcune condizioni per ricevere i buoni Amazon. La chiusura contabile per la promozione è fissata al 30 settembre 2026, e i buoni saranno inviati via e-mail entro tre mesi da questa data all’indirizzo fornito al momento dell’apertura del conto. È fondamentale fornire un indirizzo e-mail corretto per non perdere l’opportunità di ricevere i buoni.

Scelta della carta di debito

Al momento della registrazione, gli utenti possono scegliere tra due tipologie di carta di debito. La prima è la Credemcard internazionale Mastercard, che consente prelievi e acquisti anche all’estero, con un canone gratuito per il primo anno. La seconda è la Credemcard Pagobancomat, valida esclusivamente in Italia e senza costi associati.

Informazioni aggiuntive sulla promozione

L’offerta è rivolta esclusivamente a nuovi clienti interessati ad aprire un conto corrente. Per chi sta considerando il passaggio a un conto Credem, questa rappresenta un’ottima opportunità per ottenere vantaggi aggiuntivi. È consigliabile visitare il sito ufficiale di Credem per ulteriori dettagli sull’iniziativa e per completare la registrazione.

