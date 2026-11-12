Mondadori chiude il 2026 con fatturato in crescita, digitale in esplosione e prospettive di margine stabile.

Nel corso dei primi nove mesi del 2026, l’editore italiano Mondadori ha conseguito un fatturato complessivo di 729,5 milioni di euro, registrando un incremento del 3,6% rispetto ai 704,5 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. Nonostante l’allargamento del perimetro aziendale, che ha inglobato MA Retail, Edilportale e Hoepli Education, i ricavi organici sono rimasti quasi stabili, con una lieve flessione dello -0,4%.

Andamento di fatturato e utili

Il segmento Digital ha rappresentato il vero motore della crescita: i suoi ricavi hanno raggiunto 75,4 milioni di euro, segnando un balzo del 30% rispetto ai 58,1 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025. Tale risultato deriva sia dalla variazione di perimetro sia da una performance organica del MarTech di +4,3%. Parallelamente, il margine operativo lordo adjusted è passato da 128,6 a 134,2 milioni di euro, portando la marginalità al 18,4%.

Utili netti e cash flow

Il risultato netto di Mondadori per il periodo è stato di 48,2 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 51,7 milioni dell’anno precedente, mentre l’utile netto adjusted ha raggiunto i 56,9 milioni. Il terzo trimestre ha chiuso con un utile di 46,8 milioni e ricavi di 313,5 milioni. A fine settembre, il debito netto ammontava a 280,5 milioni di euro, mentre il flusso di cassa operativo degli ultimi 12 mesi è stato di 63,4 milioni.

Prospettive per il resto del 2026

Il management di Mondadori ha confermato le previsioni di crescita per l’intero esercizio: si attende un aumento dei ricavi e dell’EBITDA adjusted dell’ordine del 5% (low single-digit), mantenendo la marginalità intorno al 17%. Il cash flow operativo dovrebbe situarsi nella fascia 65-70 milioni di euro, confermando la solidità finanziaria dell’azienda.

La combinazione di una strategia digitale aggressiva, l’integrazione di nuove realtà commerciali e una gestione prudente del capitale consente a Mondadori di guardare al futuro con fiducia, continuando a consolidare la propria posizione di leader nel mercato editoriale italiano.