Scopri le due nuove proposte di Btp Valore, le differenze tra le cedole e come accedervi senza commissioni.

Il Ministero dell’Economia ha annunciato una duplice emissione di Btp Valore destinata ai risparmiatori retail. L’operazione si svolgerà dal lunedì 19 ottobre al venerdì 23 ottobre 2026, con chiusura prevista entro le ore 13 di ogni giorno, salvo eventuali anticipi. Si tratta della prima volta in cui due tipologie di titolo vengono offerte simultaneamente, consentendo agli investitori di scegliere il profilo di cedola più adatto alle proprie esigenze o di combinarle nello stesso portafoglio.

Il Btp Valore con cedole trimestrali crescenti

Il primo dei due strumenti è un Btp Valore a 5 anni con pagamento delle cedole ogni tre mesi. Le cedole sono progettate per crescere progressivamente nel tempo, secondo un calendario che sarà divulgato prima dell’avvio del collocamento. Questa modalità permette di beneficiare di un flusso di reddito regolare, ideale per chi desidera reinvestire i pagamenti o integrare altre fonti di guadagno. Il rendimento minimo garantito verrà comunicato il 16 ottobre, ma il Ministero ha precisato che, se le condizioni di mercato lo richiedessero, i tassi potranno essere rivisti al rialzo durante la fase di offerta.

Dettagli del piano cedolare

Le cedole trimestrali saranno erogate in quattro tranche: a fine aprile, luglio, ottobre e gennaio successivo all’emissione. Ogni tranche presenterà un tasso leggermente più elevato rispetto alla precedente, creando un effetto snowball di rendimenti. Gli investitori potranno monitorare i pagamenti attraverso l’home banking o mediante le piattaforme di trading offerte dalle banche intermediari. L’importo minimo di sottoscrizione è fissato a 1.000 euro, garantendo così l’accesso anche a chi dispone di risorse limitate.

Btp Valore Insieme: cedola unica a scadenza

Il secondo titolo, denominato Btp Valore Insieme condivide la stessa durata di cinque anni ma prevede un unico pagamento di cedola alla data di scadenza. Questo modello è pensato per chi preferisce un rendimento complessivo più elevato, senza la necessità di gestire flussi periodici. Anche in questo caso il rendimento minimo sarà reso noto il 16 ottobre e potrà essere adeguato al rialzo durante la fase di collocamento, a seconda dell’andamento dei mercati finanziari.

Modalità di sottoscrizione e importi minimi

Entrambi i Btp Valore possono essere acquistati esclusivamente da piccoli risparmiatori tramite l’home banking, a condizione che il servizio di trading online sia attivo, oppure recandosi presso la filiale di riferimento o l’ufficio postale dove si detiene il conto deposito titoli. L’investimento parte da un minimo di 1.000 euro per ciascun titolo, e non sono previste commissioni di collocamento; rimangono soltanto i costi di gestione del conto titoli o della piattaforma di trading, a carico dell’intermediario. Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM come dealer e co-dealer.

Condizioni operative, costi e vantaggi fiscali

Le regole generali previste per i Btp Valore includono la tassazione agevolata del 12,5% sul capitale guadagnato, l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo dell’ISEE fino a 50.000 euro investiti. Il rimborso avverrà in un’unica soluzione alla scadenza, garantendo chiarezza e semplicità nella gestione del capitale. Inoltre, il Ministero ha confermato che il collocamento sarà pari per tutti gli operatori coinvolti, assicurando pari opportunità di acquisto. Gli investitori interessati dovranno monitorare le comunicazioni ufficiali del 16 ottobre per conoscere i tassi definitivi e le istruzioni operative finali.