Scopri Vivid Money: il conto aziendale con tassi d’interesse competitivi e vantaggi esclusivi

In un contesto economico in costante cambiamento, le aziende cercano strumenti efficaci per ottimizzare la gestione delle proprie finanze.

Vivid Money si distingue come una soluzione innovativa, proponendo un conto aziendale che semplifica le operazioni quotidiane e offre un tasso d’interesse annuo del 4% sulle liquidità depositate.

Vantaggi del conto aziendale Vivid Money

La registrazione su Vivid Money è rapida e intuitiva, consentendo agli imprenditori di aprire un conto direttamente sul sito ufficiale. Tra i principali vantaggi si evidenziano i bonifici istantanei, che permettono trasferimenti di denaro in tempo reale, e un sistema di cashback che premia ogni acquisto effettuato con la carta VISA associata al conto.

Il tasso d’interesse e le sue modalità

Uno degli aspetti più attrattivi di Vivid Money è il suo tasso d’interesse del 4% lordo annuo, applicabile sui saldi positivi per i primi quattro mesi. Successivamente, questa percentuale scende al 2%. Gli imprenditori possono depositare e prelevare fondi in qualsiasi momento, godendo di un accesso immediato senza vincoli, sia per pagamenti che per prelievi.

Sicurezza e affidabilità del servizio

La sicurezza è una priorità fondamentale per Vivid Money, che investe i fondi dei clienti in fondi del mercato monetario (FCM) con rating di AAA/Aaa. Questi rating sono forniti da agenzie di valutazione riconosciute come S&P, Moody’s e Fitch, garantendo così un elevato livello di protezione per gli investimenti.

Funzionalità aggiuntive per le aziende

Oltre al competitivo tasso di interesse, Vivid Money offre funzionalità significative per le aziende. Gli utenti possono beneficiare di fino a 30 IBAN distinti, facilitando la gestione di diverse operazioni aziendali. Inoltre, è possibile integrare il conto con software di contabilità, semplificando ulteriormente la gestione finanziaria.

Opzioni tariffarie su misura

Vivid Money si adatta alle necessità di aziende di ogni dimensione. Esistono piani specifici per liberi professionisti, piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende. Per i liberi professionisti e le PMI, è disponibile un piano gratuito, senza canone mensile, rendendo Vivid Money una scelta accessibile per tutti.

Per scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, è possibile visitare il sito di Vivid Money e confrontare le opzioni disponibili.

Vivid Money si configura non solo come un conto aziendale, ma come un partner strategico per la crescita delle finanze. Grazie a servizi avanzati e a un tasso d’interesse competitivo, si propone come una scelta valida per le imprese che intendono ottimizzare la gestione del proprio denaro.