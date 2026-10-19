La Camera approva le risoluzioni sulla finanza, ricorda Emma Bonino e sospende il dibattito sulla cura dei familiari.

Il martedì 13 ottobre la Camera dei deputati ha riassunto una giornata intensa, con la chiusura di una discussione tecnica sulla finanza pubblica e un momento di cordoglio per una delle sue protagoniste più amate. La seduta, condotta sotto la presidenza del Vicepresidente Sergio Costa, ha visto l’espletamento di più punti all’ordine del giorno, culminando in decisioni decisive e in un omaggio solenne.

Approvazione delle risoluzioni sul Documento programmatico di finanza pubblica

Al termine della trattazione del Documento programmatico di finanza pubblica (doc. CCXLIV, n. 2), i parlamentari hanno votato con maggioranza assoluta la risoluzione n. 6-00297 redatta da Comaroli, Lucaselli, Pella e Romano. Questa risoluzione richiama la relazione prevista dall’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 e, una volta adottata, ha invalidato tutte le altre proposte collegate a quel punto all’ordine del giorno. Successivamente è stata approvata la risoluzione n. 6-00298 sempre con gli stessi relatori, focalizzata sullo stesso documento programmatico, con lo stesso effetto di esclusione delle ulteriori risoluzioni riferite.

Conseguenze operative per la finanza pubblica

L’adozione di queste due risoluzioni semplifica il percorso legislativo, consentendo alla Commissione di finanze di procedere senza ulteriori ostacoli formali. In pratica, la preclusione delle risoluzioni residue evita duplicazioni di dibattito e permette una più rapida attuazione delle misure contenute nel documento, che mira a definire le linee di spesa e di entrata per il triennio successivo.

Omaggio a Emma Bonino

Dopo la votazione, il Vicepresidente Sergio Costa ha interrotto la normale programmazione per ricordare Emma Bonino ex parlamentare di spicco, recentemente scomparsa. L’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio, gesto condiviso da tutti i presenti, compresi i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Il tributo ha rafforzato il senso di unità nella Camera, sottolineando il contributo storico di Bonino alla politica italiana e il valore della sua dedizione alla difesa dei diritti civili.

Rinvio della discussione sul riconoscimento e tutela degli assistenti familiari

Con l’agenda ancora ricca, la discussione è passata al disegno di legge C. 2789-A intitolato “Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari”. Il provvedimento, volto a garantire benefici e protezioni a chi fornisce assistenza familiare, non è stato completato in aula: i deputati hanno deciso di posticipare il proseguimento dei lavori a una successiva seduta. Il rinvio consente di approfondire gli aspetti tecnici e di raccogliere ulteriori interlocuzioni da esperti e associazioni di settore.